Cortona in arte 2024: mostra “L’energia che sfida il tempo”

Cortona, in provincia di Arezzo, nuovamente protagonista con l’arte contemporanea con la mostra “Cortona in Arte” dal secondo ‘900 al Contemporaneo, giunta alla quarta edizione. Quest’anno il tema espositivo è “L’energia che sfida il tempo”, titolo che richiama la presenza di Giorgio de Chirico (1888-1978) con l’opera Cavalli presso un’insenatura di mare, realizzata all’inizio anni Sessanta, per la prima volta sarà esposta a Cortona. Alla mostra, ideata e curata da Marilena Visconti, esperta di arte, antiquariato e arte contemporanea, in collaborazione con il gallerista Stanislao de’ Bonis della Galleria de’ Bonis, nota per la sua marcata identità “classica”, sono presenti diverse opere storicizzate: oltre a Giorgio de Chirico, saranno esposte opere di Fausto Pirandello (1899-1975), figlio di Luigi Pirandello, Antonio Bueno (1918-1984) e Mino Maccari (1898-1989).

La mostra, patrocinata dal Comune di Cortona e organizzata da Cortona Sviluppo, sarà visitabile dal 14 al 29 settembre 2024 (con orario di apertura tutti i giorni dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 19:00) presso il Centro Convegni Sant’Agostino (via Guelfa, 40) a Cortona. In occasione dell’inaugurazione, sabato 14 settembre 2024 alle ore 16.30, si terrà un Gran Gala con due artisti ospiti noti a livello internazionale: Maurizio Gabbana e Giovanni Cristini, la cantante Angelica Engy Perroni e il live performance “Archetipo umano” di Monica Argentino, ideatrice di Body To Art (pittura estemporanea sul corpo umano, video installazione e musica), un progetto artistico che punta a rappresentare il corpo svincolato dagli stereotipi di bellezza. Presenta la giornalista Patrizia Mari.

Presenza di artisti internazionali

Quest’anno a Cortona sono ospitati due artisti di fama internazionale: Maurizio Gabbana, ideatore di Dynamica Spazio Temporale, scatti fotografici che restituiscono scorci metafisici e l’artista Giovanni Cristini, ideatore del progetto “Cristini United”, figure geometriche indipendenti, unite per creare forme. In mostra anche tre personali con la presenza di Josè Barranchini, Paolo Rigoni e Diego Rudellin. Tra le artiste presenti anche una oncologa Marilena Visini, che per affrontare un lavoro “ruvido”, come lo definisce lei, ha iniziato a dipingere “l’eterna giostra della vita”.

Gli artisti e le artiste presenti alla collettiva

Questi gli artisti e le artiste presenti alla collettiva: Maria Teresa Albanese, Laura Altobelli, Sergio Cavallerin, Cynthia Muriel, FaRg² (Francesca Ghidini e Alessandro Rinaldoni), Walter Formía, Stefania Galletti, Massimiliano Giordano, Daniela Ghione, Federico Grazzini, Giancarlo Mariniello, Paolo Manzari, Silvana Mascioli, Federico Morelli, Gemma Oria, Flavio Pucci, Daniela Rebuzzi, Massimo Sonnini, Riccardo Veschini, Sergio Villa, Marilena Visini, Angelo Volpe, Agata Zych.

Il pensiero di Milena Visconti

«Nella realizzazione di questo progetto mi ha spinto la forte e ferma volontà di ricostruire un momento di riunione collettiva, al fine di aiutare l’individuo a ritrovare quella ‘bella realtà’, ormai sopita, lontana e forse dimenticata. Si vuole promuovere quanto di polemico, affascinante, paradossale e armonico, l’arte ha da offrirci con il suo essere politropa ed eclettica, non riducendola, e quindi limitandola, a nessun movimento o corrente, ma dandone una visione sinottica, così da trasmettere il suo enorme potenziale, insieme a quello dell’Italia, della sua gente, della Toscana e di Cortona, con il suo fascino sconcertante – è quanto afferma Marilena Visconti, Direttore generale della Mostra -. Un progetto realizzato grazie all’organizzazione di Cortona Sviluppo, la collaborazione del Comune di Cortona, della Galleria de’ Bonis ed il sostegno della Banca Popolare di Cortona».

Marilena Visconti, esperta di arte, antiquariato e arte contemporanea, promuovere l’arte contemporanea di artisti importanti affermati, nazionali e internazionali. Cortona, città delle arti per eccellenza, declina i suoi molteplici sguardi anche all’arte contemporanea in quanto ambisce a diventare un punto di riferimento, non solo per gli Art Dealer e i Collezionisti, ma anche, e soprattutto, per gli appassionati di arte che desiderano avvicinarsi e approfondire sempre di più il settore dell’arte contemporanea.

Inaugurazione | Vernissage: 14 settembre 2024 ore 16.30

Vernissage su prenotazione: Marilena Visconti, marilena.visconti63@gmail.com – Mobile: +39 320 3873809

