Wiji Surf Fest, il 14 settembre presso l’Arena Milano Est

Dopo il successo della prima edizione torna anche quest’anno WIJI SURF FEST, l’evento più atteso da tutti gli Urban Surfers della città!

Un’occasione unica per salutare l’estate celebrando la Surf Culture, in un’intera giornata ricca di sport, attività, musica dal vivo, arte e tanto divertimento insieme alla community di WIJI, promotrice di uno stile di vita “green” e sostenibile, capace di connettere tutti coloro che hanno una passione innata verso gli sport da onda e un amore sconfinato per natura e oceano.

Tantissime le attività gratuite che daranno forma alla seconda edizione del WIJI SURF FEST, prevista per il prossimo 14 settembre presso l’Arena Milano Est.

A partire dalle ore 16:00, Experience di Surf Skate a cura di Heavenboards & Co e Fitsurf con istruttori professionisti, sessioni di Yoga a cura di Irene Traina, lezione di Mindfullness con Rajan Gualtieri, Balance Boarding seguite da Balance Board Pro, Talk con ospiti dal mondo del surf e non solo, tanta arte ed ovviamente musica dal vivo con artisti italiani e internazionali. Novità di quest’edizione 2024 sarà l’introduzione di laboratori artistici per bambini, i quali potranno esporre i loro disegni accanto alle opere delle artiste che li guideranno nelle diverse attività in programma nel pomeriggio. Il WIJI SURF FEST ospiterà infatti una mostra dedicata alle opere di dieci artiste e artisti che riprodurranno sulle loro tele la passione verso gli sport da onda e la propria interpretazione del rapporto tra uomo e oceano: Rosy Sapienza, Sara Pezzoni, Vera Favia, Ana Rodriguez, Federica Sanson, Marika Polly, Simone Galimberti, Fiorella Brenna, Beatriz Maria D’Orsi, Karen Magni.

Cuore pulsante del Festival saranno i Talk, per esplorare insieme a ospiti provenienti dal mondo del Surf e non solo, l’impegno concreto per la salvaguardia dell’ambiente, attraverso racconti e storie di vita vissuta. Moderatore dei WIJI TALK sarà Moko, DJ di Radio 105, che introdurrà sul palco tutti gli ospiti presenti all’evento:

Alessio Rovere: professore associato all’Università Ca’Foscari di Venezia nel dipartimento di

Scienze Ambientali, Informatica e Statistica. Ricercatore in geografia fisica e geomorfologia, lavora sui cambiamenti passati del livello del mare e sugli effetti del cambiamento climatico attuale sugli ambienti costieri. Ha un interesse parallelo per gli ambienti costieri moderni, dove indaga l’erosione costiera, gli eventi di onde estreme, le interazioni tra i processi ecologici e geologici, e le traiettorie delle linee di costa e degli ambienti costieri sotto il cambiamento del clima e del livello del mare

Dario Nuzzi: da vent’anni anni professionista di rilievo nel mondo surf action Boards Sport e del training, dello sport e degli eventi sportivi e consulente di aziende e di agenzie di comunicazione. Ha allenato surfisti di rilievo del panorama nazionale e nel 2008, insieme ad un amico, ha creato il format di allenamento Fitsurf, che racchiude la massima essenza dell’allenamento funzionale e dell’equilibrio. Rincorre ancora un grande sogno, portare le onde dove ora non ci sono.

Altri articoli di Eventi su Dietro la Notizia