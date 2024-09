Blue Note Milano: il via alla 22esima stagione concertistica

Lo scorso 5 settembre il Blue Note ha inaugurato la sua 22° stagione concertistica, che vedrà a fianco agli artisti più popolari anche diversi giovani talenti della musica: un mix che coinvolgerà certamente il pubblico e attirerà nuovi spettatori. Grande attesa per Amii Stewart, che si esibirà sabato 14 settembre in due set, il primo già sold out.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

12 settembre – Georgia Cécile. ‘Vocalist of the Year’ e ‘UK Jazz Act Of The Year’ ai Jazz FM Awards, Georgia Cécile è alla guida della nuova scena jazz del Regno Unito. Ispirata da artisti del calibro di Nina Simone, Stevie Wonder ed Esperanza Spalding, il debutto della cantante e cantautrice ha raggiunto la vetta delle classifiche ufficiali del Regno Unito nella categoria Jazz e Blues.

(Ore 20,30 / 25-20 euro; Ore 22,30 / 25-20 euro).

Il 13 settembre ecco la prima serata “Celebrate”, stavolta dedicata a Cuba. Blue Note intende celebrare questa isola mitica affidando il palco al ConClave 6et, un collettivo di talentuosi musicisti uniti dalla missione di diffondere la propria cultura attraverso una varietà di stili derivati dalla musica Afrocubana. L’essenza sonora del ConClave 6et è una potente combinazione d’intensa energia e precisione, che affascina il pubblico e lo cattura in un incantesimo musicale fino all’ultima nota, nel pieno rispetto della ricca storia di questa forma d’arte.

(Ore 20,30 /20-15 euro).

Anche quest’anno la proposta artistica sarà di altro livello, nel rispetto della meravigliosa tradizione del Blue Note. Una conferma è la speciale serata che vedrà protagonista Amii Stewart. La star americana abbraccerà il pubblico del Jazz Club di Via Borsieri il prossimo 14 settembre, prima tappa di un percorso tutto nuovo per l’artista che prenderà vita proprio nel jazz club milanese. Amii Stewart regalerà al suo pubblico la sua personale interpretazione di canzoni indimenticabili che hanno accompagnato decenni della nostra vita e che sono entrati nella storia della musica come Bennie and the Jets di Elton John, I Wanna Be Your Lover di Prince, Sexual Healing di Marvin Gaye, Hurry to Me del Maestro Ennio Morricone e molte altre.

(Ore 20,30 e ore 23,00 / 60-65 euro).

Il 15 settembre toccherà a Ronald Hugo Jones in arte Ronnie Jones, cantante, deejay e compositore musicale. Ronnie ottiene il successo in Italia grazie al brano Rock Your Baby che diviene un tormentone e successivamente entra a far parte del cast del musical Hair al fianco di artisti come Renato Zero, Teo Teocoli e Loredana Bertè. Nel 1980 ha partecipato come cantante in gara al Festivalbar con il brano Let’s do it again.

(Ore 20,30 / 30-25 euro)

17 settembre – Celebrate New Orleans. Blue Note intende celebrare questa città con una serata dedicata alla cultura creola a 360 gradi. Sul Palco la Breezy Jazz Band capitanata da Domenico Mamone, che ripercorrerà le tappe della carriera musicale di Sidney Bechet, in cui si riassapora la New Orleans degli albori del jazz: dalle sessioni con Louis Armstrong, agli echi blues e dixieland.

I piatti del menu omaggeranno la cucina cajun della Louisiana e quel mix esotico e coloratissimo di ingredienti, profumi e spezie, capaci di regalare al palato sorprendenti sapori decisi e delicati allo stesso tempo.

(Ore 20,30 / 20-15 euro; ore 22,30 / 20-15 euro)

18 settembre – Eric Darius Sextet. Con i suoi iconici salti e l’energia in grado di scatenare le folle durante le sue esibizioni, il sassofonista, cantautore, produttore e interprete americano Eric Darius sta rompendo gli schemi del jazz moderno ed è in cima alle classifiche di Billboard. La sua ultima e più audace impresa fino ad oggi, Unleashed, è una testimonianza della sua visione artistica in continua evoluzione: spingersi senza paura oltre a tutti i confini di genere, fondendo in modo innovativo il jazz con elementi di R&B, hip-hop, funk, pop e molto altro.

(Ore 20,30 / 35-30 euro; ore 22,30 /25-20 euro)

Dal 19 al 21 settembre ecco tre serate con una delle band più apprezzate dal pubblico del Blue Note. Sul palco del Jazz Club di Via Borsieri infatti, saliranno i Matt Bianco. Sono stati una delle band pop più interessanti degli anni ’80, dando vita ad una serie di hit come “Get Out of Your Lazy Bed” e “Half a Minute”, che li hanno resi celebri in Europa e nel mondo.

(19 settembre – ore 20.30 /22,30. Il 20 e 21 settembre ore 20,30/23). Spettacoli primo set: 50-45 euro; secondo set: 40-35 euro.

22 settembre – Jesse Cook. Oltre ai suoi numerosi successi come chitarrista di Nuevo Flamenco, negli ultimi 25 anni Jesse Cook ha affinato le sue capacità come compositore, produttore, arrangiatore, interprete e, più recentemente, regista e creatore di contenuti. Il suo stile compositivo mixa sapientamente al flamenco, musica classica, jazz, Zydeco, blues e brazilian samba.

(Ore 20,30 – 33/28 euro)

