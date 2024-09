L’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste Alessandro Beduschi comunica che il mondo enogastronomico lombardo sarà presente da protagonista a Siracusa dal 21 al 29 settembre per l’Expo dell’agricoltura e della pesca – Divinazione Expo 24 – organizzato nell’ambito del G7.

“Un’occasione unica per portare le eccellenze agroalimentari lombarde sotto i riflettori di un pubblico internazionale, rafforzando così la reputazione della nostra regione come leader nella qualità e nell’innovazione”.

La Regione Lombardia, insieme a Piemonte, Valle d’Aosta, Veneto, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino e Alto Adige condividerà gli spazi di ‘Tasting northern Italy’ uno stand espositivo dedicato ai prodotti tipici dei rispettivi territori, all’interno del quale sarà allestito un programma giornaliero di degustazioni curate dai consorzi lombardi. Ad animare la presenza a Ortigia saranno quindi vini, formaggi, olio extravergine, frutta e altri prodotti tipici della regione.

“Lombardia – prosegue Beduschi – è sinonimo di qualità, tradizione e eccellenza. La nostra partecipazione a questo evento non solo ci permette di valorizzare i nostri prodotti, ma di ribadire il ruolo centrale della nostra Dop Economy, che con oltre 2,5 miliardi di euro di valore e 75 prodotti a denominazione d’origine, è tra i settori più dinamici e in crescita nel Paese. Queste iniziative rappresentano un volano per l’intera economia regionale, creando nuove opportunità di crescita e sviluppo”.

Un aspetto di grande rilievo sarà la promozione dei Giochi Olimpici Invernali del 2026, che vedranno la Lombardia protagonista. “Le Olimpiadi – ha continuato l’assessore Beduschi- non sono solo un evento sportivo, ma anche un’opportunità unica per promuovere il nostro territorio, che vogliamo mostrare al mondo in tutta la sua eccellenza.

L’assessore ha inoltre sottolineato l’importanza di eventi come quello di Ortigia per rafforzare la rete di relazioni e collaborazioni tra produttori locali e internazionali, favorendo uno scambio di saperi e esperienze che arricchisce tutto il comparto agricolo e alimentare lombardo. “La nostra partecipazione – ha concluso Beduschi – dimostra quanto la Lombardia creda nel valore dell’internazionalizzazione e nella capacità delle nostre imprese di competere sui mercati globali”.

