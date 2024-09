ATM: assemblea nomina due nuovi consiglieri d’amministrazione

Si è svolta ieri, alla presenza del Direttore Area Rapporti con Enti Partecipati dottor Andrea Guido Borsani in rappresentanza del socio unico Comune di Milano, l’Assemblea degli Azionisti di Atm SpA che ha formalizzato l’ampliamento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione con la nomina di due nuovi Consiglieri.

Entrano pertanto nel CdA di Atm l’architetto Alessandra Oppio, professore docente presso il Politecnico di Milano, e il dottor Ottorino Passariello, manager nel Gruppo Generali.

Ampliamento del Consiglio d’amministrazione

L’ampliamento del Consiglio di Amministrazione da 5 a 7 membri è stato valutato positivamente da parte del socio unico Comune di Milano, al fine di consentire l’adozione di una governance in linea con il progressivo sviluppo del Gruppo Atm, impegnato nella realizzazione di nuovi progetti sia in Italia sia all’estero e nell’espansione delle aree di business, in linea con gli obiettivi del piano strategico.

Ai due nuovi Consiglieri Alessandra Oppio e Ottorino Passariello va l’augurio di buon lavoro per questo nuovo incarico.

L’attuale Consiglio di Amministrazione è quindi composto da: Gioia Maria Ghezzi Presidente, Arrigo Giana Amministratore Delegato e dai Consiglieri Pietro Galli, Alessia Maria Mosca, Alessandra Oppio, Ottorino Passariello, Bruno Pavesi.

Profili dei nuovi consiglieri

Alessandra Oppio

Laureata in Architettura, è Professore Ordinario nelle materie di Estimo e Valutazione presso il Politecnico di Milano. Svolge incarichi gestionali per l’Ateneo ed è Presidente della società scientifica che riunisce esperti nelle discipline estimative e valutative applicate alla città e al territorio. Ha maturato un’esperienza pluriennale quale responsabile scientifico di vari progetti per enti pubblici e privati.

Ottorino Passariello

Laureato in Scienze Statistiche con indirizzo Metodologico, ricopre incarichi dirigenziali presso Generali Italia. È stato Direttore Generale delle Operations per Expo 2015 e dirigente per diverse società di telecomunicazioni e media tra cui Telecom Italia.

