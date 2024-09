Storie ad acquerello – festival d’illustrazione IV edizione

Da Bergamo al Castello di Clanezzo: si apre un nuovo capitolo per il Festival dedicato all’acquerello espresso attraverso l’illustrazione, che si terrà sabato 28 e domenica 29 settembre 2024. La quarta edizione si sposta dalla città di Bergamo alla suggestiva cornice del Castello di Clanezzo: un cambiamento che promette di arricchire l’esperienza dei visitatori e degli artisti partecipanti.

Il Festival: un connubio unico di illustrazione e acquerello nel nuovo scenario del Castello di Clanezzo

Dopo il grande successo delle prime tre edizioni a Bergamo, l’edizione 2024 del Festival dell’Acquerello si sposta al maestoso Castello di Clanezzo, storico edificio di Ubiale Clanezzo, in provincia di Bergamo. Una scelta non casuale, che permetterà di accogliere il pubblico sempre più numeroso della manifestazione. Edificato tra il ‘900 e il 1100, il Castello di Clanezzo offre un contesto fatto di ampi spazi esterni e numerose sale interne decorate con affreschi affascinanti. Uno sfondo perfetto per celebrare la delicatezza e la magia dell’acquerello, dove troverà spazio il ricco programma della quarta edizione: venticinque gli artisti attesi per altrettanti workshop, quattro mostre, cinque demo e un’estesa area dove alcune delle aziende più importanti del settore presenteranno tutte le loro novità.

Il pensiero della curatrice del festival

“Ci sono festival legati all’illustrazione e quelli dedicati all’acquerello. Con Storie ad Acquerello abbiamo voluto sin dalla prima edizione creare un connubio unico tra questi due mondi con l’idea di trasferire ad un’utenza adulta le tecniche, i segreti e l’espressività di un prodotto editoriale spesso ritenuto solo per bambini,” spiega Laura Cortinovis, ideatrice e curatrice del festival, illustratrice bergamasca, autrice di libri per bambini. “La manifestazione, i workshop, le mostre sono dedicate a tutti coloro che desiderano conoscere e approfondire l’arte dell’illustrazione attraverso l’acquerello, una tecnica che grazie alla sua leggerezza, le sue sfumature e trasparenze è sempre capace di trasformarsi, rendendo le illustrazioni vere e proprie porte su mondi meravigliosi. Siamo molto contenti di trasferirci da quest’anno a Clanezzo: negli anni passati abbiamo avuto una partecipazione sorprendente di pubblico che arriva da tutta Italia e questo contesto, oltre a essere scenografia perfetta per il mondo dell’illustrazione, renderà ancora più comodo vivere i due giorni di Festival”.

Programma, artisti, mostre, workshop

Il programma dell’edizione 2024 è articolato, come di consueto, lungo due giornate, il 29 e il 30 settembre.

Gli artisti confermati che terranno i workshop nel 2024 sono: Marianna Balducci; Alice Barberini; Antonio Bonanno; Cecilia Boschi; Daniela Costa; Marina Cremonini; Eleonora De Pieri; Gianluca Garofalo; Isabella Labate (Premio Andersen 2024); Marco Leoni; Margherita Leoni; Laura Manaresi; Giovanni Manna; Eva Montanari; Ericavale Morello; Federica Ortolan; Eleonora Pace; Sonia Maria Luce Possentini; Paolo Proietti; Simone Rea; Felicita Sala; Glenda Sburelin; Valentina Scagnolari; Ilaria Urbinati; Ilaria Zanellato.

In mostra, gli acquerelli di Gianluca Garofalo tratti dal libro “Pupilla Ricorda” – Edito Da Rizzoli, i Taccuini di Sonia Maria Luce Possentini, oltre ad una collettiva di tutti gli artisti presenti al Festival e la Mostra Fotografica “Diamo un tetto alla speranza”, a cura di Cesvi.

25 i workshop dedicati alla tecnica dell’acquerello in tutte le sue espressioni e variazioni, accompagnati da cinque dimostrazioni dal vivo.

Sono previsti firmacopie, incontri con gli artisti e lo spazio dedicato alle aziende leader mondiali nel settore delle belle arti e un’intera area di dimostrazioni gratuite.

ARTEFESTIVAL – STORIE AD ACQUERELLO – IV Edizione – Info pratiche

29 e 30 settembre 2024

Dove: Castello di Clanezzo, Castello di Clanezzo — Piazza Castello, 4, Ubiale Clanezzo (BG) — Italy

Per gli orari dei singoli eventi: programma

I workshop sono a pagamento (per adulti e ragazzi oltre i 16 anni).

L’ingresso allo spazio espositivo e alle mostre è libero.

Per info: www.storieadacquerello.it

Il Castello di Clanezzo, con la sua atmosfera storica e magica, offrirà un’esperienza immersiva unica per tutti i partecipanti:

Navetta gratuita: per gli iscritti ai workshop è disponibile una navetta gratuita per arrivare al castello. Clicca qui per info;

Convenzioni alberghiere per chi desidera pernottare, sono attive convenzioni (Clicca qui per vedere le strutture convenzionate);

All’interno del castello è presente il Ristorante Clou a disposizione dei partecipanti. Clicca qui per conoscere i menu disponibili.

Area DEMO Gratuita: un’area dedicata alle dimostrazioni gratuite con grandi artisti.

