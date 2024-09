3×3 U16, Olimpia Milano e Reyer Venezia Campioni d’Italia

Ea7 Olimpia Milano (Maschile) e Reyer Venezia (Femminile) si aggiudicano lo Scudetto 3×3 2024 per la categoria Under 16. Ad entrambe le squadre e alle società vanno le congratulazioni del presidente FIP Giovanni Petrucci.

I milanesi (Baptiste Chauveau, Riccardo Fiorini, Federico Pillepich, Alessio Trezzi) hanno battuto nella finalissima la Smit Roma Centro 16-14. Nella finale femminile la Reyer (Aurora Gecchele, Anna Sablich, Maria Rosa Salva, Sofia Zuccon) ha sconfitto, come nella categoria Under 18, le friulane del Sistema Rosa Pordenone; 14-10 il punteggio finale con 9 punti di Aurora Gecchele.

Nella Reyer Venezia, tre giocatrici hanno vestito questa estate la maglia Azzurra: Aurora Gecchele e Anna Sablich quella della Nazionale Under 15 al Torneo dell’Amicizia che si è giocato a Varese e Sofia Zuccon sia quella dell’U15 sia quella dell’Under 16 all’Europeo giocato in Ungheria. In casa Zuccon è il secondo tricolore 3×3 della stagione dopo il successo di Emma, sorella di Sofia, nella categoria Under 18. Tra le fila dell’Olimpia Milano, Federico Pillepich ha disputato con la maglia della Nazionale Under 16 l’Europeo di categoria in Grecia.

Le parole di Baptiste Chauveau

Baptiste Chauveau, Ea7 Olimpia Milano: “Ci godiamo questa vittoria, un successo ottenuto grazie al lavoro di squadra che ci ha permesso di superare i momenti complicati. In finale contro Roma la difesa ha fatto la differenza. Sono stati due giorni fantastici”.

Le parole di Sofia Zuccon

Sofia Zuccon, Reyer Venezia: “Il 3×3 è una disciplina imprevedibile, ci sono momenti difficili che devi saper gestire anche perché ogni punto ha un peso specifico importante. Tra di noi non c’è stata una sola protagonista, ma siamo state brave a lavorare di squadra, aiutandoci a vicenda riuscendo a superare le difficoltà. Siamo molto contente”.

Altri importanti risultati

Terzo posto per Basket Sestri (Maschile) e SBS Sisters Femminile (Femminile).

Miglior realizzatore della Finale Nazionale 3×3 Under 16 Maschile Daniele Gentile (Sensei Team), miglior realizzatrice di quella Femminile Giorgia Patelli (SBS Sisters).

A premiare squadre e giocatori, il consigliere federale Giacomo Galanda.

Le Finali Nazionali Giovanili 3×3, organizzate dalla Federazione Italiana Pallacanestro in collaborazione con il Comitato Regionale FIP Friuli Venezia Giulia, sono realizzate anche grazie al Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, attraverso il contributo del Dipartimento per lo Sport.

Nel pomeriggio di venerdì 6 settembre hanno avuto il via anche le Finali Nazionali Under 14 che si concluderanno nella mattinata di domenica

I tabellini delle Finali

Finale 1°-2° posto Maschile

Ea7 Olimpia Milano-Smit Roma Centro 16-14

Ea7 Olimpia Milano: Trezzi 4, Chauveau 6, Forini 6, Pillepich

Smit Roma Centro: Puglia 5, Albanese 3, Di Castro Gi., Di Castro Ga. 6

Finale 1°-2° posto Femminile

Sistema Rosa Pordenone-Reyer Venezia 10-14

Sistema Rosa: Anese 4, Barzan, Mesaglio 2, Rossignoli 4

Reyer: Salva, Sablich 5, Zuccon 2, Gecchele 7

I risultati del 4 settembre

Under 16 Maschile

Quarti di Finale

Ea7 Olimpia Milano (Lombardia)-Napoli Basket (Campania) 21-7

Pall. Don Bosco (Toscana)-Basket Sestri (Liguria) 11-13

Collegno (Piemonte)-Smit Roma centro (Lazio) 15-21

Asd Panormus (Sicilia)-Sensei Team (Puglia) 15-21

Semifinali

Ea7 Olimpia Milano (Lombardia)-Basket Sestri (Liguria) 9-7

Smit Roma centro (Lazio)-Sensei Team (Puglia) 18-11

Finale 3°-4° posto

Basket Sestri (Liguria)-Sensei Team (Puglia) 14-12

Finale 1°-2° posto

Ea7 Olimpia Milano (Lombardia)-Smit Roma Centro (Lazio) 16-14

Under 16 Femminile

Quarti di Finale

BF Milano (Lombardia)-Sistema Rosa (FVG) 8-10

APD La Salle (Lazio)-Derthona Basket (Piemonte) 12-9

Reyer (Veneto)-Azzurra Basket (Abruzzo) 21-3

ASD G. Verga (Sicilia)-SBF Sisters (E. Romagna) 3-8

Semifinali

Sistema Rosa (FVG)-APD La Salle (Lazio) 14-13

Reyer (Veneto)-SBF Sisters (E. Romagna) 16-13

Finale 3°-4° posto

APD La Salle (Lazio)-SBF Sisters (E. Romagna) 10-12

Finale 1°-2° posto

Sistema Rosa (FVG)-Reyer (Veneto) 10-14

Altre notizie di sport su Dietro la Notizia