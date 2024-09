In diretta sul 9 il confronto Kamala Harris – Donald Trump

L’attesissimo dibattito televisivo tra la democratica Kamala Harris e il repubblicano Donald J. Trump, i due candidati alla prossima Casa Bianca, sarà ospitato da ABC News, moderato da David Muir and Lindsey Davis e si terrà presso il National Constitution Center di Filadelfia.

In Italia andrà in onda integralmente in diretta sul Nove martedì notte a partire dalle 2:30. Come già in occasione del confronto Biden-Trump, il confronto sarà per noi presentato da un panel tutto femminile di addette ai lavori sintonizzate sullo scenario politico d’oltreoceano, che introdurranno e commenteranno in diretta le fasi del dibattito: la conduttrice Giovanna Botteri, con 12 anni di esperienza da corrispondente dagli Stati Uniti, affiancata da Paola Peduzzi, vicedirettrice del Foglio, e dalla giornalista Paola Tommasi.

Altre notizie di attualità su Dietro la Notizia