CEM ha festeggiato i 10 anni di ECUOSACCO, il Sacco rosso che ha reso Ricicloni il Milanese e la Brianza

Ha compiuto 10 anni ECUOSACCO, il sacco rosso di CEM Ambiente che ha rivoluzionato il modo di buttare la spazzatura, responsabilizzato le persone e aperto la strada alla raccolta differenziata spinta.

CEM Ambiente, la società che gestisce i servizi di igiene urbana e che l’ha introdotto nel 2014, e giovedì 26 settembre 2024, ha celebrato la ricorrenza con un evento dal titolo Ecusacco, 10 e lode ai cittadini che si è tenuto nella splendida cornice della chiesa di Santa Maria Maddalena a Camuzzago, Bellusco (MB).

Ad aprire i lavori sono stati il sindaco di Bellusco Mauro Colombo, il consigliere delegato della Provincia di Monza e Brianza Massimiliano Longo e la Vice Presidente di ANCI Lucia Mantegazza.

Ad entrare nel vivo del tema ci hanno pensato il presidente di CEM Alberto Fulgione e il direttore generale Massimo Pelti che hanno raccontato i risultati di 10 anni di raccolta differenziata con il sacco rosso e l’evoluzione futura del progetto.

I Numeri

ECUOSACCO è stato introdotto per la prima volta nel 2014 a Bellusco, Mezzago e Grezzago (tutti MB) e oggi è stato adottato in 48 Comuni (ma molti quelli pronti a partire). Grazie al progetto la percentuale di raccolta differenziata è cresciuta del 9% in 10 anni mentre la produzione di secco a persona è diminuito del 39% (oggi si attesta sui 53 chilogrammi a persona all’anno nei Comuni aderenti al progetto). In totale, tra contributi distribuiti e risparmio per minori costi di smaltimento il progetto ECUOSACCO vale 25milioni in 10 anni.

Ma la storia continua e i numeri per il futuro sono importanti. Se per i prossimi 10 anni tutti i 75 Comuni CEM adotteranno ECUOSACCO si potrebbe registrare uan diminuzione del secco di 87mila tonnellate con minori emissioni per 68,5mila tonnellate e un risparmio economico globale di 74milioni di euro.

Le parole di Fulgione

“Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti per i quali diciamo grazie ai cittadini, alla loro volontà e alla loro consapevolezza di dover fare la differenziata in modo giusto – ha spiegato Fulgione – Ma CEM guarda al futuro e l’obiettivo è arrivare con ECUOSACCO in tutti i nostri Comuni soci per moltiplicare i benefici ambientali ed economici che questo progetto, dimostrato sulla carta, ha comportato”.

Ecuosacco è anche comunicazione

Durante l’evento si è tenuto un focus anche sui migliori progetti di comunicazione per far conoscere Ecuosacco ai cittadini con la tavola rotonda cui hanno preso parte: Glauco Bonora, ideatore del nome Ecuosacco; Paola Brambillasca che ha presentato la campagna di Concorezzo e Lauretta Saladin che ha spiegato e introdotto la proiezione del video “Un sacco comodo” realizzato nella scuola di Cerro al Lambro con gli studenti.

L’ospite, Andrea Giuliacci

A chiudere l’evento, un ospite di eccezione: Andrea Giuliacci che, insieme alla presidente di Legambiente Lombardia Barbara Meggetto, ha dato spunti importanti sul come la buona raccolta differenziata che facciamo nelle nostre case possa avere conseguenze importanti sull’economia globale e anche sui cambiamenti climatici in corso.

“Un evento come quello presentato oggi è fondamentale perché coinvolge la cittadinanza – ha esordito Giuliacci – Contribuisce a renderla consapevole del fatto che c’è bisogno di tutti per rispettare e proteggere l’ambiente partendo da cose piccole come la raccolta dei rifiuti e la loro corretta gestione. Se vogliamo vivere in un ambiente più sano, infatti, c’è bisogno del contributo di tutti i cittadini e non dimentichiamoci che il nostro benessere dipende dal benessere dell’ambiente”.

Prima del convegno, la premiazione

Come anteprima dell’evento si è tenuta anche la premiazione dei comuni WEPlogging 2024 di Cem che lo scorso 11 e 12 maggio hanno vinto la due giorni di raccolta rifiuti. Premiati i Comuni di Colturano (MI), Cornate d’Adda (MB) e Rodano (MI).

CEM Ambiente

