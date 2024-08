Teatro civico di Rho: “Persone fuori dal Comune” a settembre

Nel maggio 2022, il Comune di Rho ha ospitato la presentazione ai propri dipendenti del libro “PERSONE FUORI DAL COMUNE” di Michele Bertola, oggi Direttore generale del Comune di Monza. Il libro parla di quanti lavorano nei Comuni, narrando “Storie di donne e di uomini che hanno provato a cambiare la Pubblica Amministrazione. E qualche volta ci sono riusciti”, contribuendo così a dare al lavoro pubblico il giusto valore.

Dal libro è nato lo spettacolo teatrale “PERSONE FUORI DAL COMUNE”, curato dalla compagnia “PianoinBilico” diretta da Silvia Giulia Mendola, messo in scena con successo in numerosi teatri d’Italia. La drammaturgia è di Michela Tilli, la regia di Corrado Accordino, in scena la stessa Silvia Giulia Mendola con Michele Fagnani, che suonerà dal vivo.

L’amministrazione comunale di Rho proporrà lo spettacolo al Teatro Civico di Rho giovedì 12 settembre, alla presenza dell’autore del libro edito da Rubettino, nell’ambito di una iniziativa di formazione organizzata insieme a Sercop (azienda speciale dei Comuni del rhodense per i servizi alla persona) per i rispettivi dipendenti.

Alle ore 21 del 12 settembre lo spettacolo sarà replicato per la cittadinanza interessata: sono già disponibili i biglietti al costo di 5 euro.

L’organizzazione dell’evento, voluto dall’assessore al Personale, ovvero il Sindaco Andrea Orlandi, e curato dall’Area Affari generali, Personale e Organizzazione coordinata dalla Dirigente Emanuela Marcoccia, è realizzata in collaborazione con la Fondazione Teatro Civico “Roberto de Silva”.

I biglietti sono in vendita sia online tramite il sito del Teatro Civico e il circuito Vivaticket sia in presenza al Tourist Infopoint di Piazza San Vittore.

Altri articoli di Rho su Dietro la Notizia