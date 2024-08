Rho bonus affitti 2024, domande online dal 4 settembre

A partire dal 4 settembre 2024 e fino al 4 ottobre 2024 sarà possibile presentare domanda on line per il Bonus Affitto/Misura Unica anno 2024 – VI edizione. Le domande on line saranno compilabili soltanto a partire dal 4 settembre, sulla pagina dedicata nel sito dell’Agenzia dell’Abitare Rhodense.

I fondi arrivano da Regione Lombardia che, con il supporto degli Ambiti territoriali, intende promuovere misure a sostegno delle famiglie per il mantenimento dell’abitazione in locazione e il contenimento dell’emergenza abitativa. La misura unica è destinata a nuclei familiari in locazione sul libero mercato (compreso il canone concordato) o in alloggi in godimento o in Servizi Abitativi Sociali. Sono esclusi i contratti di Servizi Abitativi Pubblici (SAP), i Servizi Abitativi Transitori (SAT) e i contratti di locazione “con acquisto a riscatto”.

Ai beneficiari verrà riconosciuto un contributo economico per restare in locazione nel mercato privato, anche in relazione alle difficoltà economiche conseguenti al rincaro dei prezzi e delle utenze. Il contributo sarà di maggiore importo qualora il contratto di locazione sia stipulato a canone concordato. L’erogazione avverrà attraverso il trasferimento del contributo al proprietario dell’alloggio con il quale il titolare della domanda abbia un regolare contratto di locazione. Il contributo potrà sostenere il pagamento di canoni di locazione non versati o da versare.

Sono previsti aiuti fino a 3 mensilità di canone e comunque non oltre 1.500 euro ad alloggio /contratto. I fondi si estendono fino a 6 mensilità di canone e non oltre 3.000 euro ad alloggio/contratto in caso di canone concordato.

Non possono essere oggetto di contributo spese accessorie al canone (es. spese condominiali, utenze, polizze assicurative sulla casa, altro) anche se espressamente individuate nel contratto.

Possono presentare domanda i cittadini residenti a Rho, Arese, Cornaredo, Lainate, Pero, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Settimo Milanese e Vanzago.

I nuclei familiari devono possedere i seguenti requisiti:

a) non essere sottoposti a procedure di rilascio dell’abitazione;

b) non essere proprietari di alloggio adeguato in Lombardia;

c) avere un ISEE non superiore a € 23.000,00;

d) risiedere da almeno sei mesi nell’alloggio oggetto del contributo, a far data dal momento di presentazione della domanda.

Il possesso dei requisiti sarà autocertificato dal componente del nucleo che presenterà la domanda.

Dovranno essere forniti i seguenti documenti:

– documento di identità del richiedente in corso di validità

– Codice Fiscale

– ISEE in corso di validità

– contratto di locazione in essere regolarmente registrato con relativa ricevuta dell’Agenzia delle entrate

– asseverazione per tutti i contratti concordati stipulati dopo il deposito dei nuovi accordi locali (maggio 2024).

Le domande saranno gestite dall’Agenzia dell’Abitare Rhodense (ADAR), che riaprirà dopo la pausa estiva il 26 agosto 2024. Vanno presentate online, allegando la documentazione richiesta collegandosi alla pagina web dedicata sul sito www.adarhodense.it

Per ricevere assistenza nella compilazione on line è possibile scrivere all’indirizzo info@adarhodense.it oppure parlare con un operatore, telefonando al numero: 02-36556625, attivo lunedì e martedì: 9.30 – 13.00 e 14.00 – 17.30; venerdì: 9.30 – 12.30.

Le domande dovranno essere inviate entro le ore 12.00 del 4 ottobre 2024, non si potranno presentare domande prima del 4 settembre 2024.

I richiedenti in possesso dei requisiti elencati verranno ammessi al beneficio fino all’esaurimento delle risorse disponibili. Sul sito www.comune.rho.mi.it si trovano tutte le indicazioni utili.

Le risorse a disposizione dell’Ambito Rhodense ammontano a 52.669,80 euro.

I controlli, anche a campione, relativi alla veridicità dei dati e delle dichiarazioni rese saranno a cura di SER.CO.P. in collaborazione con l’Agenzia dell’Abitare Rhodense e con il Servizio Sociale del Comune. I controlli verranno effettuati a campione sul 35% delle richieste posizionate in graduatoria e potranno essere disposti anche ex post l’erogazione della misura.

“Il Bonus Affitti si rivela da tempo una misura fondamentale per molte famiglie in difficoltà. I fondi pervenuti sono inferiori agli scorsi anni, ma i nostri uffici sono al lavoro per trovare ulteriori possibilità di aiuto – commenta l’assessore comunale alle Politiche Sociali, Paolo Bianchi – Si tratta di una opportunità importante e i nostri uffici svolgono un lavoro intenso anche per poter verificare ogni dato e garantire poi, nelle graduatorie, la massima trasparenza. L’avviso è pubblicato sul sito comunale già dai primi di agosto, occorre attendere la data del 4 settembre per presentare le domande: in questi giorni c’è tempo per recuperare tutti i documenti necessari e non perdere la possibilità di accedere ai contributi”

Altri articoli di Rho su Dietro la Notizia