Senhit si esibirà allo Sziget Festival di Budapest

Senhit si esibirà questa sera, allo Sziget Festival di Budapest, sul palco del Magic Mirror Stage,

che infiammerà a partire da mezzanotte accompagnata da un dj e da due ballerini.

L’esibizione sancisce ancora una volta il profondo legame tra Senhit e i fan dell’EUROVISION SONG CONTEST, a cui ha partecipato due volte, nel 2011 e 2021.

La performance allo Sziget è stata infatti organizzata dall’EUROfansCLUB, un circuito di eventi che ripropone dal vivo gli artisti più amati dell’Eurovision nelle città di tutta Europa.

Per assistere alla performance, che vedrà Senhit interpretare tutti i suoi maggiori successi, sono necessari i biglietti validi per la giornata di mercoledì (https://szigetfestival.com/it/biglietti)

«Essere allo Sziget è una grande emozione, perché si condivide il palco con artisti da tutto il mondo.– racconta Senhit – Per me è la prima volta e non vedo l’ora di incontrare questo pubblico meraviglioso e appassionatissimo, che si riunisce da tutta Europa in nome della musica per un’intera settimana».

www.senhit.com – www.instagram.com/senhitofficial/ www.facebook.com/senhitofficial/ – https://twitter.com/senhitofficial

www.youtube.com/user/senhitofficial/featured

