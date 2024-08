Orari di agosto dell’ ambulatorio medico di Passirana

La Asst rhodense comunica gli orari di apertura dell’ambulatorio medico temporaneo di Passirana per il mese di agosto. Qui possono rivolgersi le persone che non hanno il medico di base, senza prenotazione.

Il Comune suggerisce inoltre di consultare sempre il sito dell’Asst rhodense per verificare eventuali aggiornamenti. I giorni 14 e 15 agosto l’ambulatorio sarà chiuso.

Venerdì 16 dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 20, lunedì 19 dalle 17.30 alle 20. Martedì 20 agosto dalle 16 alle 20, mercoledì 21 dalle 8 alle 12, giovedì 22 dalle 9 alle 13, venerdì 23 dalle 17 alle 20.

Nell’ultima settimana del mese, gli orari saranno lunedì 26 dalle 8 alle 14 e dalle 15 alle 20, martedì 27 dalle 9 alle 13, mercoledì 28 dalle 8 alle 14 e dalle 17 alle 20. Giovedì 29 dalle 9 alle 13 e venerdì 30 dalle 17 alle 20.

L’ambulatorio si trova nei locali della continuità assistenziale, ex guardia medica, all’ospedale di Passirana in via Settembrini 1.

