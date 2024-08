Novate tagli dell’erba. Ecco le novità spiegate dal Comune

Tagli dell’erba, arrivano i chiarimenti da parte del Comune. Nei giorni scorsi diversi cittadini si sono lamentati e hanno chiesto informazioni sui social dedicati a Novate, per i tagli dell’erba. In alcune zone la crescita del verde è diventata importante e i cittadini si sono chiesti come mai il Comune non provvedesse ad effettuare il taglio.

«Al momento dell’insediamento della nuova amministrazione comunale coesistevano due contratti per lo sfalcio dell’erba che, per legge, non possono sovrapporsi nella loro esecuzione. Preliminarmente, quindi, il Comune ha dovuto terminare il precedente contratto che vedeva un residuo di 17mila euro, con i quali si sono effettuati piccoli interventi come la pulizia del parchetto di via Latini e il taglio dell’erba nella zona della stazione ferroviaria e solo successivamente ha potuto dare corso al nuovo. Nel mentre il parco nord, titolare del contratto dello sfalcio dal 1 luglio 2024, ha inoltrato un adeguamento dei prezzi», spiega il sindaco Gian Maria Palladino.

Il Comune precisa inoltre che le risorse economiche già impegnate sono fisse e gli uffici comunali si sono da subito attivati in un lavoro di adeguamento del capitolato d’appalto, setacciandolo voce per voce, al fine di preservare quanto ritenuto importante, utile e irrinunciabile. Solo questo lavoro di adeguamento ha prodotto un ritardo nell’avvio del nuovo contratto.

«Inoltre i tagli dell’erba contrattualmente previsti sono purtroppo, solo tre e distribuiti nell’arco temporale di 6 mesi da luglio a dicembre e non prevedono la raccolta. In questi giorni sono iniziati i tagli nelle aree pubbliche. La situazione attuale determina inevitabilmente alcuni disagi, per i quali ci scusiamo, ma, al contempo evidenzia la necessità di individuare nuove soluzioni contrattuali», conclude il primo cittadino.

