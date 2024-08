Milano Serravalle – integrazione comunicato chiusure

Il precedente comunicato del 10 agosto viene integrato dal presente, limitatamente a tratta e lavorazioni di seguito richiamate:

A51 TANGENZIALE EST

Per lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, si rendono necessarie le seguenti chiusure:

– Dalle ore 00:00 alle ore 05:00 di Venerdì 30 Agosto 2024, verrà chiusa al traffico la carreggiata sud (direzione A1-Bologna) nella tratta compresa tra gli svincoli S.P.113 Cernusco Sul Naviglio (km 15+760) e Sesto San Giovanni Sud – Via di Vittorio (km 11+550), rami di svincolo interclusi compresi. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in Tangenziale allo svincolo Sesto San Giovanni Sud – Via di Vittorio (km 11+550).

