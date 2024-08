Malerba: è in radio e in digitale il nuovo brano “cubalibre”

Malerba ha acceso il ritmo dell’estate con il brano “cubalibre” (WannaBe Records / Sony Music Italy)!

Summer vibes e sentimenti contrastanti sono gli ingredienti alla base di questo cocktail musicale scritto dalla stessa Malerba con “Lele” Raffaele Esposito, “2UE” Gianpiero Gentile e Davide De Blasio e prodotto da Gentile e De Blasio.

“cubalibre” è un inno a una personalità decisa, come il gusto del Rum, e trasporta l’ascoltatore in riva al mare, tra amori estivi e notti magiche.

È online il videoclip https://youtu.be/cUMIqKCDD80?si=yT4z4nSIZKfoXXQL.

Diretto da Mauro Russo (Baby K, Benji & Fede, Giusy Ferreri, Cesare Cremonini, Fedez, Luchè, Petit,…), il video cattura l’essenza della giovane cantante attraverso una serie di ambientazioni suggestive e dinamiche nella splendida cornice di Napoli.

Malerba è a suo agio in ogni momento: seduta in un elegante salotto fronte mare, avvolta da una luce soffusa che filtra delicatamente dalle finestre, su un peschereccio nel Golfo, simbolo di impegno costante e apertura alle nuove sfide, in discoteca, dove si lascia andare libera al ritmo della musica.

Uno dei momenti più iconici del videoclip è la corsa in moto sul molo di San Vincenzo, luogo simbolo della serie “Mare Fuori”. Non a caso la regia di Russo e l’interpretazione di Giorgia Malerba creano un video moderno e fresco che si avvicina al linguaggio delle serie tv di oggi.

