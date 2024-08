“Hyperlocal Festival 2024”: la terza edizione

Hyperlocal Festival torna per la terza edizione,

Sabato 21 e Domenica 22 settembre in via Sile 8 a Milano, con due giorni di performance artistiche e musicali dedicate alle scene che si sono sviluppate nei quartieri di alcune città.

L’ingresso è libero previa registrazione: https://zero.eu/it/hyperlocal/festival/

Quest’anno gli artisti in line up provengono da otto diverse scene europee sia storiche che emergenti, di cui oggi si annunciano le prime quattro: la Grime di BOW E3 (Londra), the AfroGreeks dal quartieri di Kypseli (Atene), La Comunidad con i suoi Car Sound System del quartiere Umberto I (La Spezia), e alcuni esponenti delle Live Arts che, originatesi a Bologna (Emilia-Romagna) negli anni Settanta, hanno cambiato la concezione della prassi artistica.

HYPERLOCAL FESTIVAL, attraverso un lavoro di grande ricerca che ogni anno indaga differenti aree del mondo, esplora tutte le sfaccettature culturali nate dal basso nei quartieri delle città.

Si pone come un portale verso altri mondi che porta a Milano le arti sonore, performative e comunitarie delle scene artistiche e musicali nei quartieri internazionali, dove la creatività delle comunità sul territorio genera culture e subculture che influenzano lo sviluppo delle città stesse.

Per la terza edizione il Festival allargherà l’orizzonte progettuale andando a considerare e raccontare come le scene artistiche e culturali localizzate in quartieri e territori circoscritti si siano sviluppate all’interno di una rete di attori (produttori, progettisti, pubblico e istituzioni) globale.

Ogni scena in tal senso nasce distribuita disparatamente su più territori ma imperniata in un luogo ben circoscritto, un quartiere, dal quale la scena assume rilevanza internazionale.

