Proseguono i lavori della nuova sede per la ginnastica Csb di Bollate. Il direttore tecnico Monia Marrazzi spiega di essere pronta a ripartire e sottolinea che in tutta la vicenda sono riusciti a garantire continuità ai 200 atleti iscritti e ai 12 allenatori.

Bollate ginnastica Csb: aiutateci a partire nella nuova sede

E’ successo tutto nei mesi scorsi. Prima la notizia del proprietario del capannone in cui ha sede l’associazione sportiva, che dopo 11 anni di affitto ha chiesto di liberare la struttura. Poi la paura che tutto potesse finire e l’ipotesi che la Csb Bollate dovesse chiudere i battenti. La costanza di Monia e la passione per quello che aveva costruito il padre negli anni ’80 hanno preso il sopravvento.

Appelli, richieste, ricerche e poi la soluzione

Un terreno in via Dante, all’interno del centro sportivo di via Dante, una società di Bari che legge gli appelli di Monia e decide di fornire la tensostruttura necessaria a ripartire ad un prezzo calmierato, l’affittuario dell’attuale capannone che concede alla Csb di rimanere li con le attrezzature fino al 30 settembre.

A questo punto, nonostante il mese di agosto, Monia e il suo staff si sono impegnati nel preparare il progetto, prendere le misure degli spazi, in modo da mettere in moto la macchina dei lavori.

Il commento

«Stiamo lavorando con i minuti contati, manca il pavimento, costruire gli spogliatoi, l’impianto elettrico e quello del gas, creare le buche. Abbiamo attivato una raccolta fondi su internet dove le persone possono contribuire con una donazione. Chiediamo a chiunque arrivi il nostro messaggio, di contribuire anche con tre, cinque euro, aiutandoci così a completare i lavori. Ringrazieremo ogni singola persona, azienda, associazione», spiega Monia Marazzi.

Informazioni: gymbollate@gmail.com. Per la raccolta fondi: https://gofund.me/3860d0c7. Nel frattempo sono state riaperte anche le iscrizioni ai corsi di ginnastica.

