Opera, novità “Sportello Polizia Locale” e “Porte Aperte”

Novità in Comune per le cittadine e i cittadini operesi: da lunedì 2 settembre, presso il Municipio, troveranno a loro disposizione lo Sportello della Polizia Locale.

Le attività per gli utenti saranno: dichiarazioni di ospitalità stranieri,

rilascio contrassegno invalidi, pagamento sanzioni, comunicazione dati conducente e pratiche cds, richieste ordinanze viabilistiche, richieste occupazioni suolo temporanee, richieste passi carrai, richieste permessi stradali trasporti eccezionali,

denunce smarrimento documenti di identità,

segnalazioni di vario genere.

“L’apertura dello sportello della PL presso il palazzo comunale è un primo passo concreto per la realizzazione dell’URP, progetto che prevede a breve di riunire in un unico punto la raccolta delle istanze dei cittadini. Questo consentirà agli operesi un risparmio di tempo ed energie trovando in un unico hub tutto ciò di cui necessitano” dichiara l’Assessora Marinella Setti.

Gli orari per lo Sportello PL saranno: da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle 12, escluso il mercoledì che sarà aperto il pomeriggio dalle ore 15 alle 18.

Un’altra importante novità riguarda poi il settore delle politiche sociali con il progetto “Porte Aperte”. L’assessore Paolo Piffer – deleghe: politiche sociali, politiche giovanili, pari opportunità, tutela degli animali e sanità – apre infatti il suo ufficio in Municipio alla cittadinanza ogni

giovedì, a partire dal 29 agosto. Dalle 10.00 alle 13.00 riceverà senza appuntamento, tutte le settimane, gli operesi che ne abbiano necessità.

Per le altre giornate i cittadini possono chiedere un appuntamento all’assessore utilizzando l’e-mail istituzionale: ppiffer@comune.opera.mi.it

“Sono orgogliosa di queste due novità che rendono il nostro Comune più performante, più vicino alla cittadinanza e ancora più pronto ad ascoltare le necessità e le richieste delle cittadine e dei cittadini operesi. Sono piccoli passi che ci faranno andare lontano, perché il nostro obiettivo è quello di rendere l’amministrazione comunale di Opera sempre più a misura di persona, mettendo sempre il cittadino al centro” ha concluso la Sindaca Barbara Barbieri.

