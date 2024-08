Anna supera un record imbattuto dal 2008 ad oggi

ANNA è inarrestabile e sorpassa tutti!

Il suo album “VERA BADDIE” trascorre la quinta settimana alla #1 della classifica degli album (Fimi/GFK) in Italia, infrangendo un record imbattuto da 16 anni.

Non solo ha battuto quello della cantautrice Adele rimasta in vetta per 4 settimane consecutive tra il 2015 e il 2016, ma è anche la prima artista femminile a restare in vetta per 1 mese con il suo disco dal 2008 in Italia.

L’album, scritto interamente da Anna, è già certificato Disco di Platino e sta riscuotendo un enorme successo.

Ha anche lanciato la figura, ormai diventata virale, della “baddie” ovvero il ritratto di una ragazza di oggi forte, indipendente, promotrice del “self-empowerment”, dolce, conscia delle proprie fragilità e difetti che sa tramutare in punti di forza, impenitente, libera e senza censure.

All’interno del disco sono molti i brani già certificati: “Vieni dalla Baddie (interlude)” è certificata Oro, “I Love It” con Artie5ive è Oro, “BBE” con Lazza è Platino.

Senza dimenticare “30°C” che ha fatto di Anna la regina assoluta di quest’estate italiana: il singolo è già Platino ed è il brano con la più lunga permanenza alla #1 nella classifica dei singoli su Spotify di quest’anno con 6 settimane consecutive.

Il brano staziona anche da settimane alla #2 della classifica singoli di Fimi/GFK ed è il brano più utilizzato e virale nella classifica settimanale di TikTok Italia. È anche tra i 10 brani più trasmessi in assoluto dalle radio nel nostro Paese.

Solo in questa prima metà del 2024, Anna ha già superato oltre 1 milione di copie certificate con la sua musica. Un dato gigantesco che fa della rapper la protagonista indiscussa della scena musicale italiana degli ultimi anni.

Dopo l’esibizione a Fiera Milano Live come special guest del concerto di Nicki Minaj, ANNA s’imbarcherà nel suo primo vero tour nei club quest’autunno con tutte le date già sold-out.

Per maggiori informazioni visitare www.vivoconcerti.com

SUMMER TOUR – PROSSIME DATE

Sabato 3 agosto 2024 – Senigallia (AN), Mamamia

Venerdì 9 agosto 2024 – Cinquale (MS), Vibe Festival

Lunedì 12 agosto 2024 – Ascoli, Ascoli Summer Festival

Venerdì 16 agosto 2024 – Olbia (SS), Red Valley Festival

Giovedì 5 settembre 2024 – Pescara, Terrasound

CLUB TOUR – CALENDARIO DATE

Martedì 5 novembre 2024 – Padova, Hall DATA ZERO SOLD OUT

Venerdì 8 novembre 2024 – Napoli, Casa della Musica SOLD OUT

Lunedì 11 novembre 2024 – Milano, Fabrique SOLD OUT

Mercoledì 13 novembre 2024 – Torino, Teatro Concordia SOLD OUT

Venerdì 15 novembre 2024 – Torino, Teatro Concordia SOLD OUT

Lunedì 18 novembre 2024 – Milano, Fabrique SOLD OUT

Martedì 19 novembre 2024 – Milano, Fabrique SOLD OUT

Giovedì 21 novembre 2024 – Milano, Fabrique SOLD OUT

Sabato 23 novembre 2024 – Molfetta (BA), Eremo Club SOLD OUT

Martedì 26 novembre 2024 – Milano, Fabrique SOLD OUT

Mercoledì 27 novembre 2024 – Bologna, Estragon SOLD OUT

Sabato 30 novembre 2024 – Roma, Atlantico SOLD OUT

Domenica 1 dicembre 2024 – Roma, Atlantico SOLD OUT

