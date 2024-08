A Corigliano D’Otranto torna il festival ‘Birre al castello’

Da venerdì 16 a domenica 18 agosto (dalle 19:00 | ingresso 5 euro con sacca e bicchiere serigrafato) il Castello Volante di Corigliano d’Otranto ospita la quarta edizione di “Birre al Castello“. Ideato e organizzato dal Bluebeat Pub di Lecce, in collaborazione con CoolClub, la manifestazione propone tre serate di musica, incontri, attività per i più piccoli, degustazioni, visite guidate, un mercatino, street food di qualità e la partecipazione di una ventina di birrifici pugliesi e italiani con oltre cento birre artigianali da assaporare grazie a una sessantina di spine disseminate tra il fossato e le terrazze dell’antico maniero del comune salentino. Ai banconi saranno presenti i birrifici Bastian Contrario di Parma, Birranova di Triggianello (Bari), Cantaloop di Cantalupo del Sannio (Isernia), Birrificio del Vulture di Rionero (Potenza), Extraomnes di Marnate (Varese), MC77 di Serrapetrona (Macerata), Officine Birrai di Lecce, Okorei di Napoli, Vetra di Caronno Petrusella (Va), Wild racoon di Udine. Curata dalla birroteca tarantina Tabir non mancherà poi una selezione di birrifici pugliesi e lucani. Anche quest’anno, uno stand sarà invece interamente dedicato alle artigianali provenienti dal Belgio, tra grandi classici e interpretazioni moderne di stili più e meno conosciuti. Il Bluebeat Corner infine proporrà una selezione di produttori del cuore. Nelle tre serate un’area food sempre più grande e ricca darà la possibilità di apprezzare hamburger e pulled pork, bombette e polpette, parmigiane e pezzetti, chips e fritture e molto altro. E sulle terrazze di “Nuvole”, cocktail bar e bistrot del Castello Volante, sarà possibile apprezzare le proposte di Andrea Mazzola e Diletta Bagordo, sorseggiando un drink dalla lista scelta con cura da Michele Contini. Sarà allestito inoltre un mercatino con esposizione di prodotti di aziende del territorio. Info 3331803375.

IL PROGRAMMA

Vario e interessante il programma di appuntamenti disseminati in tutto il Castello Volante. Venerdì 16 agosto dalle 19:00 si parte sulla terrazza con il vinyl dj set di Lounge Lizard. Alle 20:00 nell’ammezzato spazio a Mister distratto, spettacolo di giocoleria e arti magiche per bambini di tutte le età mentre dall’atrio partirà “La storia del Castello, le storie della birra“, una speciale visita guidata con degustazione a cura di “Sulle vie della birra” e “Infopoint Corigliano“. Dalle 22:00 nell’ammezzato partirà la dance hall con Kooloometoo Sound e tanti ospiti. Sabato 17 agosto alle 20:00 torna la visita guidata “La storia del Castello, le storie della birra“. Alle 20:30 in terrazza l’incontro “Meet the brewers” per ragionare con i mastri birrai sul passato, il presente e il futuro della birra artigianale in Italia. Dalle 22:00 parte la musica nell’ammezzato con i dj set di Francesco Fisotti (afro, funk e italo disco) e Dubin (reggae, dub, jungle, drum’n’bass). Domenica 18 agosto dalle 19:30 nell’ammezzato la musica con The Covellas, alle 20:30 la terza visita guidata “La storia del Castello, le storie della birra“. Dalle 21:00 il terrazzo accoglierà la musica medievale e i canti da taverna del ‘500 con La Jacquerie. Dalle 23:00 nell’ammezzato il Sebach Dj Set proporrà il gran finale con il presidente dell’Internazionale Trash Ribelle.

Info

3331803375

www.facebook.com/birrealcastello2024

ilcastellovolante.it

Altre notizie di attualità su Dietro la Notizia