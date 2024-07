Umbria Danza Festival a Perugia dal 23 al 28 luglio

Dal 23 al 28 luglio a Perugia si terrà la terza edizione Umbria Danza Festival (UDF) diretta da Valentina Romito.

Tra i vari appuntamenti segnalo che il 24 luglio si terrà lo Special day – Dance Gallery 30th anniversary, giornata evento dedicata alla celebrazione del trentennale di Dance Gallery. Quel giorno è previsto un programma non stop che riunisce danzatrici, artiste, allieve e allievi e partner dell’Associazione con masterclass al mattino, nel pomeriggio le performance create ad hoc dalle artiste (ed ex allieve) Sara Maurizi e il duo Barone Gosti e si conclude con il debutto di TerraCarne, capitolo I del più ampio Commosse Geografie con la coreografia affidata a Stefano Mazzotta direttore di Zerogrammi, che vede sul palco sei interpreti femminili d’eccezione: Sara Orselli (solista di Carolyn Carlson) Eleonora Chiocchini (Abbondanza Bertoni) Amina Amici (Zerogrammi) Cecilia Ventriglia e Daria Menichetti (Sosta Palmizi), Chiara Michelini (Teatropersona/A.Serra). Tutte le artiste hanno condiviso la formazione con la direttrice artistica del festival Valentina Romito. A fine serata party e djset.

Celebration, è il titolo-claim dell’edizione 2024, una kermesse che porta in città tra le migliori proposte nazionali e internazionali della danza contemporanea. E non poteva essere altrimenti, visto che il 2024 è l’anno che segna i 30 anni di presenza e attività di Dance Gallery in Umbria.

Tra le proposte si inizia il 23 luglio con Virgilio Sieni e la sua Danza Cieca insieme a Giuseppe Comuniello, danzatore non vedente con il quale il coreografo ha condiviso anni di ricerca e iniziazione al movimento. Il 25 Luglio in scena alla Galleria Nazionale Danze Americane di Fabrizio Favale, Ombelichi Tenui di Zambelli – Porro e il doppio programma con Winter Forest di Favale First Things di Michael Getman.

La chiusura del Festival è affidata il 28 luglio alla compagnia A Badil di Selim Ben Safia, coreografo franco-tunisino con la prima nazionale dello spettacolo El Botinière, nome di un mitico cabaret del centro di Tunisi che ci mostra il lato nascosto della vita notturna tunisina.