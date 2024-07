Aprono sempre più gelaterie nei quartieri milanesi ma a fare la differenza sono ancora la qualità e gli ingredienti utilizzati.

Siamo a luglio, voglia di gelati artigianali e vegani a Milano

Anche se le gelaterie esistono da centinaia di anni, dobbiamo considerare che non tutti i prodotti finali sono gli stessi. Soprattutto ora che si conoscono sempre più informazioni sull’alimentazione e ora che sempre più persone soffrono di intolleranze alimentari oppure scelgono uno stile di vita vegetariano o vegano. Non si tratta di mode o di capricci, bensì di scelte obbligate per la salute alcune ed altre come scelte consapevoli a fronte di cambiamenti importanti all’interno della società. Sono cambiati gli allevamenti degli animali e la produzione di latte, la conservazione e la distribuzione, non sono più quelli di una volta. Per questo vediamo gelaterie vegane, gelaterie artigianali o ne sentiamo parlare. Alcuni potrebbero dire che spuntano come funghi, ma allora qual é la differenza ad esempio con una pasticceria artigianale?

Cosa cercano le persone in una gelateria a Milano ?

Sicuramente le persone sono diventate esigenti, consapevoli e cercano prodotti di qualità, adatti agli allergici, che tengano conto di alcune intolleranze, vegan. Sempre più spesso persone più mature, dai trent’anni in su, sono disposte a percorrere qualche chilometro per trovare una gelateria vegana a Milano o una buona gelateria a Milano e poi ci sono le persone fortunate che hanno questi ottimi prodotti vicino a casa.

Una gelateria artigianale deve garantire di trovare sia prodotti di pasticceria senza derivati animali, che gelati senza additivi, fatti con vero latte e frutta fresca, senza coloranti e rischiare, provare a produrre anche dei gusti particolari. Ci sono famiglie che cercano questo tipo di posti, in cui possono portare i loro figli per fargli provare i gelati in cui si sentano i sapori degli ingredienti utilizzati.

Come e perché scegliere una gelateria a Milano rispetto ad un’altra ?

E’ importante trovare un posto di cui ci si possa fidare. Prendiamo ad esempio la gelateria Clover, nella zona ovest di Milano. C’è una maggiore attenzione alle contaminazioni di allergeni nei gelati, la ricerca di tenere basso lo zucchero e il grasso nel prodotto, in modo tale che risalti il sapore dell’ingrediente del gelato. «I gusti variano a seconda della stagione e offrono quindi una grande varietà a seconda del periodo. Ci sono spesso gusti insoliti e fantasiosi, e ascoltiamo le esigenze dei clienti per suggerire i prodotti più adatti a loro. Non puntiamo tanto sull’apparenza, sul packaging ricercato, ma sulla genuinità dei prodotti», spiega la titolare. Sicuramente i gusti e i prodotti finali, sono molto diversi dal tipico prodotto commerciale, da quello delle grandi catene a quello confezionato e dai gusti pensati ai bambini, con chissà quali ingredienti utilizzati per renderli appetibili.

Ci sono ancora persone che chiedono ad una gelateria a Milano la vaschetta con più gusti ?

Vaschette gelato e relativo delivery. E’ sempre il caso della gelateria Clover che abbinano alle vaschette i coni, granelle, dolcetti, portando così l’esperienza del gelato a casa completa e soddisfacente. Ma la loro produzione si ferma qui? No. Sono presenti anche dolci vegani, soprattutto torte. Nella produzione si trovano alcuni dolci di pasticceria classica, ma rivisitati in chiave vegetale, come la torta Sacher, il salame di cioccolato, le crostate, torte di frutta, coppe gelato-affogati-frappè. Una delle caratteristiche proposte sono le coppe gelato da passeggio, anche servite affogate al cioccolato, al caffè, con liquori vari, oltre una scelta di granite di vera frutta da servire anche con aggiunta di alcoolici, ideali come alternativa ai classici cocktail per l’estate. Concludendo, la gelateria vegana è adatta a chi ha intolleranze o allergie, una piccola attività amichevole in cui trovare una persona a cui chiedere consigli e che offre prodotti fatti con ingredienti genuini e fantasiosi, ispirati a ingredienti e dolci di tutto il mondo.

