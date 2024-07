Lainate, lavori in corso, chiudono delle vie

Lavori in corso, da domani fino a martedì 16, chiede la via Don Bollini.

Per consentire il regolare svolgimento dei lavori di demolizione di un fabbricato a Lainate, la polizia locale ha disposto dalle 8 di domani e fino alle 18 del 16 luglio, la chiusura di via Don Bollini nel tratto compreso tra l’intersezione con via Redipuglia e il civico 6.

Nella zona sarà attivato il limite di velocità a 30 chilometri orari, la chiusura totale della sede stradale nel tratto interessato dai lavori. A questo si aggiunge il divieto di transito veicolare e pedonale nella zona dei lavori, il divieto di sosta con rimozione forzata in entrambi i lati della strada, il preavviso di strada chiusa in via Don Bollini intersezione con via De Amicis.

Il percorso alternativo suggerito è quello di via E. De Amicis, via Monte Grappa, via Manzoni, via Don Bollini. Le zone indicate si trovano nel centro di Lainate e tutte le operazioni dovrebbero svolgersi entro il pomeriggio di martedì 16 luglio. Successivamente la viabilità tornerà ad essere totalmente ripristinata e garantita come di consueto, ridando la possibilità a veicoli e di pedoni, di percorrere le vie interessate dai lavori.

