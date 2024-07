Pubblicato il bando’Natale a Milano 2024′:ricerca di sponsor

Il Comune di Milano cerca proposte originali e di grande qualità per creare un’atmosfera unica in città durante le festività natalizie con il bando “Natale a Milano 2024”.

È online fino al 30 settembre, sul sito del Comune di Milano, l’avviso pubblico rivolto a sponsor tecnici interessati a collaborare con la città per l’installazione degli alberi di Natale in tutti i municipi e per le luminarie che illumineranno le principali arterie commerciali e le strade.

Le luci e gli alberi di Natale offriranno un’atmosfera familiare e, allo stesso tempo, unica ai cittadini e alle cittadine e ai tanti turisti e turiste che sceglieranno Milano per le vacanze natalizie confermando la crescita dei flussi turistici anche in questa stagione e l’attrattività della città.

Il bando è rivolto a enti pubblici o privati, imprese e altri soggetti che potranno presentare proposte di sponsorizzazione inerenti a quattro ambiti.

Sarà possibile realizzare idee creative e progetti per il concept “Il Natale degli Alberi” (1° ambito), che prevede l’allestimento di alberi in differenti spazi della città, ad eccezione di piazza Duomo che quest’anno sarà oggetto di specifiche iniziative istituzionali.

Le vie e gli assi commerciali potranno essere illuminate con installazioni e luminarie (2° ambito) e potranno anche ospitare alberi di Natale che prevedano una installazione creativa per “Il Natale degli Alberi” integrata da proposte illuminotecniche (3°ambito).

Anche quest’anno il Comune di Milano punta alla solidarietà tra i quartieri. Ogni progetto dei primi due ambiti dovrà riguardare almeno due località, una interna e una esterna alla cerchia della circonvallazione filoviaria 90/91. Per il terzo ambito, quindi, sarà possibile installare albero e luminaria all’interno della cerchia 90/91 presentando anche una proposta per un albero o una luminaria al di fuori della stessa.

Infine, saranno valutate le offerte di sponsorizzazione per la realizzazione dell’albero, in linea con “Il Natale degli Alberi”, e della volta luminosa della Galleria Vittorio Emanuele II (4° ambito).

Ogni progetto sarà valorizzato dalla comunicazione del Comune di Milano che promuoverà sulle pagine social istituzionali le immagini attraverso una campagna generale di presentazione dell’iniziativa “Natale a Milano 2024”.

