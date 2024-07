L’ultimo evento sabato 27 luglio a Cesate

Passeggiate e biciclettate per genitori e bambini 0-6 anni

Termina con una biciclettata per bambini fino ai 6 anni dal titolo MUOVIAMOCI all’interno del progetto EDU-CHI-AMO, finanziato dal Dipartimento per le politiche della famiglia con il bando Educare in comune, gestito dal Comune di Solaro, dall’ASC Comuni Insieme per lo Sviluppo Sociale, dall’Associazione IRIS e da Koinè Cooperativa Sociale.

Il programma

Dal 20 al 27 luglio Koinè Cooperativa Sociale propone passeggiate nelle aree verdi del Parco Groane e della Brughiera Briantea alla scoperta di percorsi pedonali percorribili con passeggino o bambini piccoli portati in fascia, guidati da un’educatrice ambientale e una pedagogista, per veicolare un messaggio di sano stile di vita, facilitare il movimento come attività di benessere di adulti e bambini. Le passeggiate sono ispirate al tema dei “diritti naturali dei bambini” di Gianfranco Zavalloni.

“Muoviamoci” inoltre propone brevi biciclettate dove sono previste soste per socializzare e fare merenda tutti insieme accompagnati da educatori ambientali e pedagogiste che proporranno letture e piccole attività a contatto con la natura replicabili dai genitori in piena autonomia.

Biciclettata

sabato 27 luglio ore 9.30-11.30, famiglie con bambini dai 3 ai 6 anni

Ritrovo in bicicletta e caschetto in Piazza I° maggio, Cesate. Rientro nello stesso luogo. Percorso di 3 km

PORTARE: MERENDA – PROTEZIONE SOLARE – ANTIZANZARE

La partecipazione è gratuita, è necessaria la prenotazione online su www.koinewelfare.it

Informazioni: 320.9572736 prenotazioni@koinecoopsociale.it

