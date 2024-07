Benessere dei polli: buoni risultati per le aziende europee

La Open Wing Alliance — una coalizione internazionale che riunisce 95 organizzazioni a livello globale tra cui Essere Animali — ha pubblicato il primo European Chicken Commitment (ECC) Progress Report, un documento che analizza progressi, tendenze e impatto che l’ECC ha avuto finora, nonché casi studio e linee guida per le aziende che vogliono impegnarsi a migliorare le condizioni di vita dei polli nella propria filiera.

L’ECC è una richiesta di impegno ad alcuni criteri di benessere animale per i polli allevati per la produzione di carne, basata su evidenze scientifiche, che mira a ridurre le gravi sofferenze causate dall’allevamento intensivo. L’ECC affronta questioni critiche come le elevate densità di allevamento e l’utilizzo di razze a rapido accrescimento, che fanno sì che questi animali raggiungano il peso ideale di macellazione in soli 30-40 giorni, con gravi danni al loro organismo.

Ad oggi, sono 378 le aziende europee ad aver sottoscritto e iniziato a implementare i criteri dell’ECC, con un impatto concreto positivo sulle condizioni di vita di oltre 230 milioni di polli ogni anno. In Francia tutti i principali supermercati, compreso Carrefour, si sono già impegnati e stanno portando avanti progressi significativi. In Norvegia hanno già implementato quasi tutti i criteri dell’ECC la catena Rema 1000 e il loro fornitore Norsk Kylling, mentre in Danimarca sono state addirittura circa 40 aziende ad aver abbracciato l’ECC, l’intero settore dei convenience store. Nel Regno Unito Marks&Spencer e Waitrose si sono impegnati a rispettare tutti i criteri dell’ECC, mentre altri supermercati di grande calibro come Tesco, Sainsbury’s, Lidl, Co-op e Morrisons hanno fatto passi avanti significativi impegnandosi a rispettare la riduzione delle densità di allevamento entro il prossimo anno.

Meritevoli di nota nel settore alberghiero sono gli impegni di Accor e Scandic Hotels; di Sodexo e Compass Group nel campo della ristorazione e di Nestlé, Unilever e Kraft Heinz nella produzione alimentare.

Abby Sarfas, Global Corporate Engagement Projects specialist per la Open Wing Alliance, dichiara: «I polli vengono allevati e uccisi più di qualsiasi altro animale terrestre, sopportando alcune delle condizioni più dure negli allevamenti intensivi. Lo European Chicken Commitment aiuta a ridurre la loro sofferenza quotidiana. L’attuazione diffusa di questa politica aziendale rappresenta un passo avanti positivo per il benessere dei polli allevati per la produzione di carne in tutta Europa».

Elisa Bianco, responsabile del Dipartimento di Corporate Engagement di Essere Animali, afferma: «I risultati del primo ECC Progress Report sono molto positivi e segnalano quanto questa politica stia contribuendo ad alzare il livello minimo degli standard di allevamento dei polli a livello europeo. Non si può tuttavia evitare di notare il ritardo del nostro Paese: ad eccezione di Carrefour, infatti, in Italia mancano impegni concreti da parte dei grandi supermercati, come si osserva invece in Spagna o in Francia. Per quanto ancora potranno andare avanti senza rispondere ai pareri scientifici dell’EFSA e alle richieste dei consumatori?».

