Online In-Box verde 2024/25, rete di sostegno del teatro

Chiusa a fine maggio l’edizione di In-Box dal Vivo di quest’anno, il progetto In-Box continua a promuovere il teatro emergente italiano con la pubblicazione del bando In-Box Verde 2024/25, sezione del progetto dedicata al teatro per le nuove generazioni.

Il bando è disponibile su www.inboxproject.it e mette in palio ben 114 repliche da assegnare agli spettacoli (8-10) che supereranno tutte le fasi di selezione. Un incremento notevole di date e opportunità che si aggiunge all’altra significativa novità di quest’anno: la creazione di due fasce di cachet per le repliche della tournée, con un aumento del compenso per gli spettacoli con cast più numerosi.

In-Box Verde è un progetto ideato da Straligut Teatro e opera tramite un bando biennale che mira a sostenere concretamente artiste e artisti emergenti di tutta Italia, offrendo un tour di repliche a cachet fisso a una rosa di compagnia selezionate, notevole visibilità al livello nazione, un confronto con il pubblico in contesti anche molto diversi fra loro e trasparenza nei rapporti e nelle condizioni contrattuali.

Il focus è sul teatro per le nuove generazioni, un segmento tanto vitale quanto centrale del panorama teatrale italiano: per questo In-Box Verde si impegna a riconoscerne il potenziale di qualità e innovazione, tenendo presenti le peculiarità, valorizzando la ricerca artistica di quelle compagnie che lo scelgono per vocazione, contribuendo a sostenere una forma di teatralità profondamente radicata nei territori che dialoga efficacemente in maniera intergenerazionale con il pubblico.

La rete che compone In-Box Verde, nato nel 2016 come progetto gemello ma autonomo di In-Box, è cresciuta negli anni in maniera molto significativa e vede oggi la presenza di 51 partner in 14 regioni italiane: teatri, festival, circuiti, spazi off, soggetti “storici” e nuove leve, grandi centri urbani o medie e piccole realtà di provincia; l’eterogeneità e la trasversalità sono tratti fondamentali del partenariato e ne costituiscono la maggiore ricchezza.

In-Box dal Vivo è l’evento centrale del progetto: fase finale di selezione degli spettacoli, rappresenta un momento di confronto e lavoro comune per la giuria e la rete, un’occasione di grande visibilità per gli artisti ospitati e una vetrina importante del teatro contemporaneo emergente in grado di attirare pubblico, operatori, stampa. Durante la tre giorni senese le compagnie finaliste avranno la possibilità di aggiudicarsi le 114 repliche in palio ed essere inserite nelle programmazioni ‘25-’26 e ‘26-’27 dei tanti partner che compongono la rete a sostegno del teatro emergente italiano.

Quest’ultima agisce sui processi di distribuzione con l’intento di supplire in parte a una mancanza cronica del sistema teatrale: la possibilità per le compagnie di far circuitare i propri spettacoli a condizioni economiche dignitose e in contesti adeguati.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Il bando In-Box Verde è rivolto ad artisti, artiste e compagnie emergenti di ogni età, operanti nell’ambito del teatro per le nuove generazioni con un pubblico compreso fra gli 0 e i 14 anni, con particolare attenzione alla fascia 0-7 anni. Entro e non oltre le ore 12.00 del 1 ottobre 2024 i soggetti interessati dovranno completare la procedura di iscrizione on-line su SONAR (www.ilsonar.it) che si articola in 3 fasi:

A) creazione del proprio profilo compagnia; B) inserimento dei dati dello spettacolo e caricamento del video integrale; C) clic sul logo “In-Box” presente nella home del profilo per avviare la procedura guidata di iscrizione.La prima fase di selezione avverrà attraverso la visione dei materiali caricati sul sito e si concluderà entro il 31 gennaio 2025; al termine di questa fase verrà comunicato a tutti i partecipanti l’esito della selezione iniziale. Entro fine marzo 2025saranno selezionate dai partnerle compagnie finaliste che si esibiranno a In-Box dal Vivo (20-22 maggio 2025), evento centrale del progetto che si svolgerà come sempre a Siena.

Bando In-Box Verde 2024/25: https://bit.ly/BandoIn-BoxVerde

Un progetto di Straligut Teatro, con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Toscana, Comune di Siena e Fondazione Toscana Spettacolo Onlus.

Info: info@inboxproject.it | www.inboxproject.it

