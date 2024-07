Negli ultimi anni, capita sempre più spesso di sentire parlare di servizio Ncc Milano, noleggio con conducente Milano. Ma di cosa parliamo esattamente ?

Cosa significa noleggio con conducente a Milano ?

Alcuni di voi si ricorderanno sicuramente dei veicoli rigorosamente gialli in giro per Milano. Erano taxi. Da allora sono passati diversi anni e il bianco è diventato il colore predominante della categoria. E anche il servizio di trasporto persone è cambiato nel corso degli anni. Negli ultimi anni si sente in televisione di scioperi, richiesta di tutela, diritti, avanzati nei confronti degli Ncc.

Ma cosa significa questa sigla? Ncc è l’acronimo di noleggio con conducente e in città come Milano, è facile trovare delle inserzioni con le scritte tipo noleggio con conducente a Milano, autonoleggio con conducente Milano, servizio noleggio con conducente Milano, noleggio auto con autista Milano. Sono quei mezzi di trasporto, auto o pulmini neri, eleganti, Mercedes con gli autisti in giacca e cravatta.

In cosa consiste il servizio Ncc Milano ?

A differenza del servizio taxi che ha dei parcheggi dove sostare in attesa di chiamata per svolgere il servizio, i mezzi Ncc escono su chiamata del cliente. E’ quindi difficile vedere un veicolo Ncc fermo in attesa di un cliente. Cambia proprio la gestione del servizio. Un noleggio con conducente è un servizio su richiesta, in generale utilizzato per transfer da aeroporti, eventi aziendali da parte di professionisti e business manager. Non è neanche corretto fare un paragone diretto tra il servizio taxi ed un Ncc, perché sono servizi differenti. A cambiare tra i due sono in primis i costi. Come detto, cambiano i servizi, ci sono autisti professionali, in giacca e cravatta, i veicoli sono Mercedes ed offrono all’interno dei servizi aggiuntivi, rispetto alle auto bianche. Il servizio Ncc Milano non può avere un prezzo come il taxi. Auto premium, massimali assicurativi ai massimi livelli di manutenzione dei veicoli solo in officine Mercedes.

Ci sono anche delle posizioni diverse tra taxisti e noleggio con conducente

Sono stati diversi gli scioperi avanzati dai taxisti nei confronti dei Noc Milano, visti spesso come abusivi e che portano via il lavoro , ma ora non è così. Il 2 luglio il Governo ha firmato un decreto che istituisce il registro informatico pubblico nazionale – Rent – delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi e di quelle di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente effettuati con auto.

Il noleggio con conducente è quindi un nuovo servizio ?

No. Prendiamo l’esempio di My Ncc Milano, è un servizio specializzato nel noleggio di auto con conducente con ventennale esperienza. Un servizio utilizzato in diverse occasioni, oltre ai transfer verso stazioni ed aeroporti, anche per viaggi di lavoro o piacere, per accompagnarvi ad eventi sportivi o anche semplicemente a fare shopping.

«Scegliere il nostro servizio di autonoleggio con conducente vi garantirà un viaggio in tutta tranquillità, grazie ai nostri autisti qualificati ed esperti che vi accompagneranno in sicurezza e con puntualità alla meta designate. I nostri servizi di autonoleggio con conducente si contraddistinguono anche per l’estrema affidabilità della nostra flotta che viene costantemente controllata e dal comfort delle nostre autovetture, caratterizzate da alti livelli di sicurezza ed eleganza. I nostri autisti penseranno a tutti i dettagli tecnici e pratici, vi porteranno a destinazione nell’orario da voi prefissato preoccupandosi di ogni aspetto del viaggio: il tragitto, il traffico, il meteo, voi potrete cosi dedicarvi alla vostra agenda, alle vostre telefonate o semplicemente godervi un viaggio nel pieno relax. La nostra flotta Mercedes Benz viene periodicamente sanificata con trattamenti ad Ozono», spiegano i titolari.

