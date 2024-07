Il 9 agosto al Teatro Verde di Termoli, la tribute band QueenMania rende omaggio ai Qeen e a Freddie Mercury

Un grande concerto rock ripercorrerà la storia di uno dei pilastri della musica internazionale

Sul palco Sonny Ensabella, frontman della tribute band fondata nel 2006, accompagnato da Amudi Safa (chitarra e voce), Luca Nicolasi (basso e voce) e Paolo Valli (batteria), farà rivivere al pubblico le hit che hanno segnato la storia non solo della band britannica, ma della musica mondiale, come “We will rock you”, “We are the Champions”, “Bohemian Rhapsody” e “Somebody to love”.

A rendere lo spettacolo ancora più emozionante i costumi, le scenografie e le proiezioni video.

I biglietti sono disponibili in prevendita su Ticketone.it (www.ticketone.it/event/queen-mania-teatro-verde-18750009/).

Il concerto è prodotto da Gruppo Anteprima in collaborazione con il Teatro Verde di Termoli.

www.queenmaniaband.com

www.facebook.com/queenmaniaband – www.instagram.com/queenmania_official/

www.youtube.com/user/queenmaniaitaly

