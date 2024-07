“Bugie” è il nuovo singolo di Tobia Lanaro, giovane cantante con all’attivo già molte partecipazioni in importanti festival e programmi televisivi e creator molto seguito sui social.

Intervista a Tobia Lanaro: in radio con il singolo “Bugie”

Tobia, parli dell’amore tossico. Se è riconosciuto come tale, perché non si scappa prima e invece si subisce?

«Essendo un tema delicato ovviamente ogni caso è a sé stante ma per quanto riguarda la mia esperienza posso dire che, soprattutto nella fase inziale, ero accecato dall’idea utopistica che mi ero fatto di come avrebbe potuto andare il tutto. Sono una persona che tende a romanticizzare tutto, più un’emozione è forte e più cerco di renderla ancora più intensa; l’amore in primis. Mi ci è voluto un po’ per rendermi conto che forse mi stavo più legando all’idea che alla realtà delle cose»

Cosa significa per te questo singolo?

«Questo singolo segna un punto di svolta nel mio progetto. Credo che l’identità artistica sia uno degli elementi che richiede più tempo e più difficili da trovare e consolidare. Iniziando con il mio precedente singolo “Basta” e proseguendo con “Bugie” sento di star mettendo a focus il mio progetto. Avendo studiato canto fin da quando avevo 11 anni ci tengo comunque che la voce e la melodia resti in primo piano, accompagnata poi da produzioni e arrangiamenti attuali e pop»

Cosa ti emoziona di più: cantare brani di grandi della musica mondiale, duettare con noti artisti, una folla di pubblico e i tuoi follower?

«Senza alcun dubbio cantare i miei pezzi davanti ad un pubblico live: è un’emozione che non si può spiegare se non la si vive, la carica e lo scambio di energia tra chi si esibisce e il pubblico è pura magia. Cantare brani di artisti giganteschi è un’altra cosa che adoro perché amo immergermi nel mondo che un testo e una melodia immortale creano.

Per non parlare del duettare con artisti noti: questo è un mondo in cui non si finisce mai di imparare e chi fa questo mestiere da anni ti può dare tanto. Ultimo ma di certo non ultimo è il rapporto con i followers, senza i quali non avrei vissuto molte delle esperienze che mi stanno capitando»

Tobia Lanaro

Classe 2000, Tobia Lanaro è un cantautore, attore e content creator originario di Vicenza, con oltre mezzo milione di followers tra le varie piattaforme.

L’amore per la musica lo accompagna da sempre. All’età di 11 anni ha cominciato per caso a fare lezione di canto «Inizialmente mi disperai. Per me l’idea di cantare anche solo davanti ad una persona era impensabile. Da lì poi tutto fu in discesa e mi bastarono poche lezioni per capire che cantare fosse ciò che più mi faceva sentire bene e libero di esprimermi totalmente».

Grazie al suo carisma ha partecipato a numerosi festival e programmi televisivi, da Ti lascio una canzone su Rai 1 a X Factor su Sky, oltre ad essere testimonial di pubblicità televisive. Da qualche anno il suo profilo TikTok è il suo palco principale, dove canta le cover di brani di artisti universalmente riconosciuti come Freddie Mercury e Whitney Houston. Nonostante ciò, Tobia ha avuto modo di duettare con artisti del calibro di Mika e di calcare palchi importanti esibendosi davanti a un pubblico gremito di persone

Intervista a cura di Davide Falco

