L’elettrizzante primo concerto del Seoul World Cup Stadium

Il fenomeno K-pop dei SEVENTEEN è pronto a conquistare ancora una volta i fan di tutto il mondo con un evento speciale pensato appositamente per le sale cinematografiche.

L’appuntamento è da mercoledì 21 agosto a domenica 25 agosto, quando il loro storico concerto al Seoul World Cup Stadium arriverà sul grande schermo grazie al SEVENTEEN TOUR ‘FOLLOW’ AGAIN TO CINEMAS.

Questa esperienza cinematografica cattura tutta l’energia del tour dei SEVENTEEN [SEVENTEEN TOUR ‘FOLLOW’ AGAIN TO SEOUL]: gli spettatori assisteranno all’esibizione completa dei tredici membri, alla prima di “MAESTRO”, alle performance uniche di “Spell”, “LALALI” e “Cheers to youth”.

I biglietti saranno in prevendita a partire dalle ore 15 di martedì 23 luglio (elenco sale su www.svtfollowagaintocinemas.com e su nexostudios.it).

SEVENTEEN TOUR ‘FOLLOW’ AGAIN TO CINEMAS inizia con una potente performance alla luce del giorno che si sviluppa senza soluzione di continuità in un vibrante showcase che esplora tutta la variegata musicalità dei SEVENTEEN.

Il film culmina sotto un cielo notturno illuminato da un mare di lightsticks, magnifico festeggiamento dei nove anni di carriera del gruppo e dell’incrollabile devozione della loro fanbase globale.

Girato da più angolazioni con camere cinematografiche, il film trasporta il pubblico direttamente nel cuore del concerto, consentendogli di viverne tutti i momenti più emozionanti. Inoltre, dove disponibili, i fan possono rivivere il concerto anche in ScreenX, 4DX e Ultra 4DX.

In Italia l’evento è distribuito in esclusiva da Nexo Studios.

