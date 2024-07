Dopo aver annunciato il tour autunnale nei club e in attesa di calcare i palchi dei festival quest’estate, Giuse The Lizia torna con il nuovo singolo “Piccoli piccoli”,

insieme a centomilacarie, una anti-hit estiva che non ci toglieremo facilmente dalla testa.(https://macistedischi.lnk.to/Piccolipiccoli;)

Diventare grandi, lontani da casa e da una realtà che risulta un po’ stretta: Giuse The Lizia e centomilacarie in “Piccoli piccoli” raccontano tutto il senso di inquietudine e di smarrimento dei primi vent’anni, alla ricerca affannosa del proprio posto nel mondo.

Un ritornello incalzante che resta in testa, un testo generazionale accostato ad atmosfere emo-trap. A vent’anni si ha fretta di crescere, di diventare grandi, di trovare la propria strada. A volte, però, nel caos della vita adulta, tornare piccoli è l’unica cosa di cui avremmo davvero bisogno.

““Piccoli piccoli” è un insieme di immagini della mia adolescenza a Palermo e dei miei vent’anni a Bologna. Esce ad inizio estate ma mi piace immaginarlo come un anti-pezzo estivo – racconta Giuse The Lizia – Ho pensato ad una collaborazione con centomilacarie perché sapevo che il mood del pezzo era proprio il suo, l’avrebbe valorizzata tanto. Il bello di queste collaborazioni è che tra noi due c’è prima di tutto una stima umana, ci vogliamo bene: partendo da queste basi la musica non può che giovarne”.

Aggiunge centomilacarie: “Quando Giuse The Lizia mi ha girato il pezzo ero in autostrada. L’atmosfera della strumentale sembrava riflettere una parte di me stesso ed è stato naturale e liberatorio potermi immergere e farne parte. “Piccoli piccoli” è la storia di due ragazzi di due città molto distanti tra loro, ma con gli stessi scheletri nell’armadio”.

Giuse The Lizia è pronto a partire con il suo tour estivo, che lo vedrà portare la sua musica sia in Italia che allo SZIGET FESTIVAL di Budapest.

Per tutto novembre, invece, l’artista si esibirà nelle principali città d’Italia concludendo la tournée in grande stile con il concerto evento all’ALCATRAZ di MILANO, il 25 novembre.

Un live unico e speciale che sarà, come lui stesso racconta, “una grande festa, per raccontare questi primi anni di canzoni e per presentarne di nuove”.

Di seguito il calendario, organizzato e prodotto da Comcerto e Live Nation:

Date outdoor

13 LUGLIO – TUENNO (TN) – PIAZZAROLADA

20 LUGLIO – FRANCAVILLA AL MARE (CH) – SHOCK WAVE FESTIVAL

21 LUGLIO – EREMO CLUB – MOLFETTA (BA)

28 LUGLIO – CASTEL FUSANO (OSTIA, RM) – SUPERAURORA FESTIVAL

1 AGOSTO – PALERMO (PA) – INDIEGENO FEST

9 AGOSTO – BUDAPEST – SZIGET FESTIVAL

Date indoor

16 NOVEMBRE 2024 – NAPOLI – DUEL CLUB

17 NOVEMBRE 2024 – ROMA – PALAZZO

20 NOVEMBRE 2024 – BOLOGNA – LOCOMOTIV – SOLD OUT

21 NOVEMBRE 2024 – BOLOGNA – LOCOMOTIV

22 NOVEMBRE – PADOVA – HALL

24 NOVEMBRE – TORINO – MILK

25 NOVEMBRE – MILANO – ALCATRAZ

I biglietti sono disponibili sul sito di Live Nation (https://www.livenation.it/artist-giuse-the-lizia-1478834?omq=giuse) e nei punti vendita autorizzati.

https://www.instagram.com/giuse__the.lizia/

https://www.tiktok.com/@giuse_the.lizia

Altri articoli di Musica su Dietro La Notizia