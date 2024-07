Fragile, il Festival delle arti e discipline sostenibili

Santeria è lieta di annunciare i primi sette relatori ospiti di FRAGILE, il festival di Arti e Discipline Sostenibili, unico nel suo genere, che avrà luogo dall’11 al 13 ottobre 2024 a Parma in cinque splendide location diffuse in città – Colonne 28, Italia Veloce, due sedi di Laboratorio Aperto e il Palazzo del Governatore. Un evento imperdibile che, attraverso incontri, talk, workshop, show cooking e clean up, mira a stimolare un confronto tra cittadini, imprenditori ed istituzioni per costruire un percorso verso un futuro sostenibile.

I primi prestigiosi nomi che interverranno durante la tre giorni sono Agnese Casadei (attivista di Fridays For Future), Alberto Grandi (Professore di storia del cibo presso l’Università di Parma), Andrea Staid (Docente di Antropologia Culturale e scrittore), Giorgio Segrè (Project manager dell’app Sprecometro), Giulia Innocenzi (content creator e divulgatrice), Luca Martines (Managing Director Corporate di Parma Calcio 1913), Silvia Moroni (Content creator e divulgatrice ParlaSostenibile).

Attraverso il coinvolgimento di questi primi ospiti illustri, provenienti da arti e discipline molto diverse, si cercherà di rispondere alla domanda “Come possiamo contribuire oggi alla sostenibilità del nostro pianeta?”, condividendo idee e proposte concrete.

Tra le tematiche affrontate da FRAGILE ci saranno infatti l’alimentazione, la tecnologia, l’economia e la finanza, cercando di trovare soluzioni innovative e pratiche su questioni globali e sfide quotidiane, con uno sguardo concentrato sul futuro e sulle nuove generazioni.

Da settembre 2024 apriranno inoltre le iscrizioni ai laboratori e workshop che si terranno durante il festival, con l’obiettivo di coinvolgere concretamente adulti e/o bambini:

WORKSHOP DI RICICLO CREATIVO con Terralab

Lavoretti creativi e divertenti realizzati con scarti domestici, per insegnare che ogni scarto può diventare nuova risorsa, in un’ottica circolare dell’economia.

WORKSHOP SULLA MODA CIRCOLARE con Terralab

Un momento giocoso, creativo e interattivo alla scoperta delle etichette dei propri vestiti, con una professionista del settore, per scoprire chi li ha fatti e da dove arrivano.

LABORATORIO PER CREARE BOMBE DI SEMI con Terralab

Il laboratorio dedicato a adulti e bambini che prevede la realizzazione di bombe di semi di fiori di campo (con acqua, argilla e semi) da lanciare nei prati, nelle aiuole e nei parchi della propria città per far crescere fiori che possano contribuire alla tutela della biodiversità, con un momento di approfondimento.

WORKSHOP SULL’INFORMAZIONE DEONTOLOGICA SUI SOCIAL con Rassy, tenuto da Federico Graziani

Laboratorio dedicato agli adulti sull’informazione deontologica e sul significato di fare giornalismo sui social, mostrando alcuni esempi e chiedendo l’interazione del pubblico su alcune definizioni o casi di studio.

Sempre a settembre, inoltre, apriranno le iscrizioni per lo speciale clean up, organizzata insieme a Legambiente prevista per sabato 12 ottobre 2024 alle ore 10.00. Fragile Festival punta a coinvolgere i cittadini di tutte le età nella pulizia del lungofiume di via Varese.

FRAGILE FESTIVAL si pone l’obiettivo di diventare il workshop nazionale di economia sostenibile, attraverso una visione laica affascinata dall’ascolto reciproco e dalle soluzioni possibili. Un impegno e una promessa al pianeta, volta a un miglioramento necessario e reale. FRAGILE è anche e soprattutto un podcast, in quanto i talk e show cooking che si terranno durante il festival andranno a comporre il podcast audio video FRAGILE distribuito su tutte le principali piattaforme di streaming.

Nei prossimi mesi verrà svelato il programma completo dei talk di FRAGILE che vedranno la moderazione di diverse giornaliste e giornalisti provenienti dalle redazioni di LifeGate, RASSEGNALLY, PMI.IT, FUTOORA, WALL STREET ITALIA e TUORLO Magazine, andando ad approfondire le molteplici tematiche legate alla sostenibilità.

Santeria è il motore dietro questo festival, un team multiforme con una passione comune per la cultura e l’innovazione. Con Santeria, ci impegniamo a offrire un’ampia panoramica di avvenimenti culturali a un pubblico eterogeneo per età, istruzione ed estrazione sociale.

