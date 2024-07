Bollate, continua il progetto di accoglienza nuovi studenti

Progetto di accoglienza per i nuovi studenti dell’ istituto Erasmo.

Si intitola “Il passaggio dalle scuole medie alle superiori: come affrontare il cambiamento” e si articola in quattro incontri, per un totale di 10 ore all’ Erasmo di Bollate

Successo per il primo incontro e quello del 29 giugno. I prossimi saranno il 14 e 21 settembre.

Obiettivo

Il progetto si propone di guidare gli studenti nel passaggio scolastico, attraverso la presentazione di strategie per prepararsi al meglio fin dai primi giorni di scuola. I temi principali che verranno affrontati sono tematiche riguardanti gli aspetti emotivi-motivazionali e quelli più pratici, come l’organizzazione e la gestione del tempo. In particolare riflessioni per il nuovo anno scolastico, consapevolezza delle risorse dello studente, promuovere le abilità del figlio e incentivare comportamenti corretti e nuove abitudini. Come prepararsi per i primi giorni di scuola durante l’estate.

Il commento della dirigente scolastica Rosaria Lucia Pulia

«Il progetto è realizzato con i fondi del Pnrr e dedicato ai genitori degli studenti iscritti alle classi prime della scuola per il prossimo anno scolastico. Voglio ringraziare la relatrice e psicologa Barbara Pizzi, per il contributo culturale dato all’intero progetto, i docenti Elisa Zini, Magda Sapio e Giuseppe Spadanuda per l’organizzazione e il professor Roberto Ricca, docente in pensione che da tre anni collabora con la scuola nell’ideazione di progetti culturali per il benessere dei nostri giovani. Aggiungo un ringraziamento a tutti i genitori, ben 51, che hanno aderito all’iniziativa», spiega la preside Rosaria Lucia Pulia.

La psicologa Barbara Pizzi

«Promuovere il benessere scolastico è prioritario per sviluppare l’apprendimento. Il passaggio nei diversi cicli scolastici crea un disequilibrio nel quale poter apprendere nuove abitudini cognitive derivate dalle proprie esperienze passate. Sono utili momenti di preparazione verso il nuovo e questo progetto ne è la dimostrazione. Il coinvolgimento delle famiglie è fondamentale per supportare i ragazzi in questo cambiamento», conclude la psicologa Barbara Pizzi

