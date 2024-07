Molfetta si prepara ad accogliere un evento straordinario: la 23ª edizione del Galà Disconovità e il 40º anniversario di Radio Idea! Gli spettacoli si terranno mercoledì 17 e giovedì 18 luglio 2024 presso l’”Anfiteatro di Ponente”, una delle poche strutture in Puglia dedicate alla musica con acustica perfetta e un’atmosfera suggestiva, promettendo due serate indimenticabili.

La prima serata del Galà Disconovità sarà un’esplosione di musica e talento con artisti emergenti e di fama nazionale. Gli ospiti presenteranno i loro ultimi successi musicali, offrendo anteprime esclusive. Lucia Catacchio condurrà con la sua consueta classe e professionalità.

La seconda serata celebrerà i 40 anni di Radio Idea con DJ Mizio (mixing) e Stefy (vox), che riporteranno in vita la migliore musica degli ultimi 40 anni. Un’esperienza festosa dedicata a tutti gli amanti della musica, per celebrare la storia musicale della radio e la sua importanza nella comunità. Le serate saranno trasmesse in diretta streaming sul sito www.radioidea.it.

Questi eventi non solo celebreranno il ruolo significativo di Radio Idea, ma offriranno anche due giorni di gioia, emozioni e intrattenimento per tutti i presenti. L’anfiteatro di Ponente si trasformerà in un palcoscenico magico, regalando momenti indimenticabili a tutti i partecipanti.

Il DiscoNovità, originariamente concepito come un concorso musicale, è evoluto in un prestigioso evento che celebra il talento degli artisti emergenti. Durante il Gran Galà, cantanti, band e musicisti avranno l’opportunità di esibirsi davanti a una vasta platea, aumentando la loro visibilità e l’interesse verso la loro musica.

Gli artisti partecipanti sono stati selezionati tra coloro che hanno già avuto esperienze significative in concorsi e talent show di successo. Durante lo spettacolo si potranno ascoltare brani nuovi e inediti, già in rotazione sulle emittenti radiofoniche nazionali, inclusa Radio Idea FM 97.300, oltre a brani editi ri-arrangiati.

La direttrice artistica e conduttrice dell’evento è Lucia Catacchio la cui professionalità ed esperienza garantiscono uno spettacolo di alto livello.

L’accesso allo spettacolo è gratuito e non richiede inviti o prenotazioni. Radio Idea, con la sua esperienza quarantennale, ha organizzato il DiscoNovità per 23 edizioni consecutive. Lo spettacolo, fortemente voluto e patrocinato dall’Amministrazione Comunale di Molfetta e dall’Assessore al Turismo Marketing, Cultura Avv. Giacomo Rossiello, dimostra una consolidata esperienza nella gestione di eventi culturali di successo.

Il cast comprende artisti emergenti che hanno partecipato a trasmissioni televisive di prestigio, assicurando una qualità elevata delle esibizioni. Gli special guest sono: Effemme (Federica Memmola) tarantina, testimonial del prestigioso marchio “ISP Technologies” con numerose esibizioni e concerti anche all’estero; Stella Calà, nipote del noto Jerry Calà, affermata cantante ed attrice, che presenterà il suo inedito. Durante la serata ci sarà anche la sua talentuosa figlia Jennifer Divina con un suo inedito; M° Sokol Preka Gjergji interpreterà Perfect Symphony, sia la parte cantata da Ed Sheeran che quella di Andrea Bocelli. Non per ultimo, i vincitori assoluti del Sansiane Festival di Porto Cesareo per la sezione inediti, la cantautrice Roberta Intieri (in arte Intro di Rende – Cosenza) e per la sezione editi i VOCAL SINERGY (gruppo gospel di Soleto – Lecce) diretto dalla Maestra Anita Tarantino. A questi si aggiungono: Ale Di Frenza (Corato), Annalisa Messere (Giovinazzo), Anna Carone (Gravina in Puglia), Deva (Annalisa Marella) (Terlizzi), Gabriella Aruanno (Bisceglie), Libera del Rosso, Lorè (Lorena Fanelli), Maria Francesca Tammacco, Nausica Speranzini, PAPUS (Nunzio Papapietro (Matera), Valentina Sigrisi, e Vincenzo Cipriani.

Le coreografie saranno eseguite dal maestro Raffaele Parisi, con la partecipazione dei migliori ballerini delle scuole di danza Les Dances, Le Mille e una Passione Trani, Classic Pole Dance Bari, Bolly Bari Dance e New Club Magic Dance Terlizzi. Inoltre, ci sarà una sfilata di alta moda coordinata da Teodora Mastropierro.

Non mancate a questa straordinaria celebrazione della 23ª edizione del Galà Disconovità e dei 40 anni di Radio Idea! Due eventi da vivere e ricordare per sempre!