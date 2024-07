Il Teatro Carcano di Milano parteciperà anche quest’anno, con un doppio appuntamento, all’evento milanese Estate al Castello 2024 – Milano è Viva, rassegna di spettacoli live organizzata dal Comune di Milano al Castello Sforzesco.

Martedì 16 luglio alle ore 21.00 in scena il primo appuntamento: Gianrico Carofiglio con il suo Gli errori rendono amabili. Prendendo spunto da storie, aneddoti, libri, sport, dalla riflessione di pensatori come Pirrone, Mike Tyson, Epitteto, Montaigne, Bruce Lee, Aristotele, Keats, Saunders e molti altri, Gianrico Carofiglio, in una riflessione davvero poco convenzionale, racconta la gioia dell’ignoranza consapevole e le fenomenali opportunità che nascono dall’accettare i nostri errori imparando (quando è possibile) a trarne profitto.

GIANRICO CAROFIGLIO

Nato nel 1961 a Bari, Gianrico Carofiglio è stato magistrato antimafia e Senatore della Repubblica prima di diventare scrittore di racconti, romanzi e saggi. I suoi libri, sempre in vetta alle classifiche dei best seller, sono tradotti in tutto il mondo. Nel 2016 è stato insignito del Premio Vittorio De Sica per la letteratura e del Premio speciale alla carriera della XVII edizione del premio letterario Castelfiorentino di Poesia e Narrativa. Carofiglio inizia la carriera di scrittore nel 2002 con Testimone inconsapevole, riscuotendo subito un grande successo.

Mercoledì 17 luglio alle ore 21.00 il secondo appuntamento con Paolo Borzacchiello con Bada a Come Parli, spettacolo che svela il modo in cui il linguaggio può trasformare la nostra vita; Paolo Borzacchiello mostra la potenza e la magia della parola e spiega come utilizzarle nel modo migliore specialmente al mondo d’oggi, in cui chat e social costringono alla sintesi.

Una guida a comunicare meglio ma anche una fonte di consigli per comprendere i nostri interlocutori e rispondere efficacemente, o magari non farlo affatto! La simpatia di Borzacchiello, gli esempi e le regole chiare permettono allo spettatore di assumere nuove competenze semplicemente divertendosi in una serata a teatro.

PAOLO BORZACCHIELLO

Paolo Borzacchiello è consulente ed imprenditore italiano. Trainer in Programmazione Neurolinguistica è uno dei massimi esperti di intelligenza linguistica. Noto per aver portato a teatro in tutta Italia Forse sei (già) felice e non lo sai, uno spettacolo formativo e sorprendente sulle interazioni umane, nel 2024 presenta un nuovo capitolo della sua guida a migliorare la comunicazione

BIGLIETTI posto unico € 23,00 acquistabile su www.teatrocarcano.com