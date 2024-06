Vox Marmoris 2024 VII Edizione 26 e 27 luglio

Vox Marmoris, l’evento annuale che celebra l’intersezione tra arte, musica e tecnologia, annuncia con entusiasmo la sua settima edizione, estesa a due giorni posizionandosi come un evento imperdibile dell’estate toscana. Il festival, che si terrà a Carrara il 26 e 27 luglio 2024, sarà dislocato in diverse location con diverse finalità artistiche e culturali.

Come tradizione, Vox Marmoris presenterà una straordinaria line-up di artisti internazionali e locali, pronti a incantare il pubblico con performance indimenticabili che mescolano musica e arti visive. Tra gli artisti protagonisti ci saranno anche Davide Quayola con le sue sculture, Max Cooper che presenterà live show e talk pomeridiani, e gli ormai noti Ephemeral Tomorrow con O., che incanteranno il pubblico con il loro live mapping interattivo e touch design.

Scienza, arte e nuove tecnologie si intrecceranno, utilizzando il marmo di Carrara come suggestivo sfondo per esposizioni, conferenze e spettacoli musicali.

Il festival si svolgerà in concomitanza con White Carrara che trasformerà la città in un epicentro di arte e musica. La metamorfosi del marmo, da materia prima delle cave a medium artistico, si riflette nella continua evoluzione del festival, che da serata di musica elettronica con un mix di arte e visual è diventato un evento di due giorni diffuso e dislocato in più location.

Nel Day Time, il centro storico di Carrara ospiterà numerose attività culturali a ingresso gratuito: conferenze, talk e installazioni artistiche, offrendo un’esperienza culturale completa. Gli eventi si terranno negli spazi dell’Accademia delle Belle Arti, Robotor, Torart Factory, MUDAC Museo di Arte Contemporanea, Cooperativa degli Scultori Laboratorio del Marmo e Piazza Alberica.

Nel Night Time, il Deposito Marmi “Successori Adolfo Corsi” (Strada Comunale per Colonnata, 54033 Colonnata MS) si trasformerà in un palcoscenico di luci e suoni, con dj set di musica elettronica, mapping visuale e spettacoli laser che creeranno un ambiente coinvolgente e suggestivo.

VENERDÌ 26 LUGLIO, PROGRAMMA DAY (free entry)

Location: Accademia di Belle Arti Carrara

– Incontro con Artisti

– Ephemeral Tomorrow + O. (Asako Fujimoto, Maxime Lethelier, Riccardo Torresi + O.) Scienza, Arte e Nuove Tecnologie. Interactive Live Mapping attraverso l’uso di TouchDesigner

[18.00 – 19.00]

– The Making Of

Cristian Rizzuti

[19.00 – 19.30]

Location: Torart Factory

– Davide Quayola “I LOTTATORI”

[10.00 – 19.00] (capacità limitata)

Location: MUDAC Museo di Arte Contemporanea

– Installazione Video

Quayola & Max Cooper

[10.30 – 20.00]

Location: Cooperativa degli Scultori Laboratorio del Marmo

– Cristian Rizzuti “AMNESIA”

Installazione Audio Visiva

[19.30 – 22.30]

Location: Piazza Alberica, Carrara

– Sculture di Marmo

In collaborazione con Carrara White Marble (all day)

– Gallerie di Arte (open studio)

Esibizioni di artisti locali (Galleria Tiresia/Galleria Civico1)

VENERDì 26 LUGLIO, PROGRAMMA NIGHT

Location: Vox Marmoris Arena

Calagio Quarry, Colonnata, 54033 Tuscany, Italy

Coordinate: 44° 4′ 5′′ N, 10° 8′ 45′′ O

[21.00 – till late]

– Daniele Baldelli (IT)

– Danilo Plessow (MCDE) (DE)

– Donato Dozzy (IT)

– HAAi (AUS)

– Vox Marmoris Soundsystem (IT)

+ Live Visual Mapping

+ Site Specific Laser Show

SABATO 27 LUGLIO, PROGRAMMA DAY (free entry)

Location: Accademia delle belle arti

– Incontro con artisti

Quayola + ROBOTOR

presentano “Unfinished Sculptures’’ serie di sculture algoritmiche

[17.30 – 18.30]

– Max Cooper – Musica e nuove tecnologie in collaborazione con artisti

[18.30 – 19.00]

Location: Robotor, Laboratorio di Scultura

– Davide Quayola “I LOTTATORI”

[10.00 – 19.00] (capacità limitata)

Location: MUDAC Museo di Arte Contemporanea

– Installazione Video

Quayola & Max Cooper

[10.30 – 20.00]

Location: Cooperativa degli Scultori Laboratorio del Marmo

– Cristian Rizzuti “AMNESIA”

Installazione Audio Visiva

[19.30 – 22.30]

Location: Piazza Alberica, Carrara

– Sculture di Marmo

In collaborazione con Carrara White Marble (all day)

– Gallerie di Arte (open studio)

Esibizioni di artisti locali (Galleria Tiresia/Galleria Civico1)

SABATO 27 LUGLIO, PROGRAMMA NIGHT

Location: Vox Marmoris Arena

[21.00 – till late]

– Donato Dozzy

– Martina Potente (IT)

– Max Cooper (UK) – Live 3D A/V Show

– The Quarrier (IT)

+Live Visual Mapping

+Site Specific Laser Show

Nelle precedenti edizioni, la programmazione musicale di Vox Marmoris ha vantato ospiti internazionali del calibro di Hunee, Joe Claussell e Dimitri From Paris, Ralf oltre ai resident DJs ZEE aka Matteo Zarcone, Giulio Corsi aka THE QUARRIER e DJ FILO. Non è stato da meno il lato visuale, che ha visto artisti come il collettivo berlinese Ephemeral Tomorrow, Itaru Yasuda, Michael Titze, Franz Rosati e Olivia Corsi aka ‘.O’.

Gli abbonamenti che garantiscono l’ingresso per entrambe le giornate di Vox Marmoris 2024 sono disponibili su DICE al prezzo di 65€. Sono inoltre acquistabili i biglietti per il Day 1 e per il Day 2 al prezzo di 35€.

LINK BIGLIETTI

Abbonamenti – 26-27 luglio

Day 1 – 26 luglio

Day 2 – 27 luglio