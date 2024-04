Unipv aderisce all’operazione di pulizia ambientale del 21

L’Università di Pavia, oltre a sensibilizzare la propria comunità accademica su un argomento importante e tanto discusso negli ultimi tempi, aderendo all’iniziativa in essere, desidera promuovere una cittadinanza attiva, ovvero cosciente dei propri diritti quanto dei propri doveri, ben informata e pronta ad agire concretamente sul territorio.

“Abbiamo colto con piacere ed entusiasmo – ha dichiarato Francesco Svelto, Magnifico Rettore dell’Università di Pavia – la proposta di adesione alla data nazionale Plastic Free di domenica 21 aprile. L’Università di Pavia è da sempre impegnata nella realizzazione di eventi e interventi a favore della sostenibilità ambientale, dalla riduzione del consumo di risorse naturali, all’incentivazione di forme di mobilità condivisa per i nostri studenti e dipendenti. Poter dare risalto e diffusione di iniziative green sul territorio rafforza il concetto di Pavia città Campus sostenibile!”

“Come AIESEC abbiamo deciso di aderire con piacere all’iniziativa organizzata da Plastic Free Onlus in occasione della Giornata Mondiale della Terra – ha dichiarato Pedro Angeli, Responsabile per Pavia –. Uno dei valori che contraddistingue la nostra organizzazione è l’agire in maniera sostenibile per le nostre comunità e per il nostro pianeta; vogliamo quindi cogliere l’occasione per mettere in pratica questo obiettivo. I progetti di volontariato internazionale che AIESEC organizza sono inoltre legati agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, tra cui l’obiettivo n° 13 ‘Climate Action’ per contrastare gli effetti del cambiamento climatico. Viene da sé quindi che la partecipazione alle attività di Plastic Free ci vede entusiasti di contribuire in tutte le forme al bene del nostro pianeta. Siamo convinti che questa collaborazione possa estendersi ad altri eventi futuri e che possa far conoscere agli studenti e a più persone possibili le nostre associazioni, i valori e gli obiettivi di sostenibilità che abbiamo in comune.”

“ST.E.P. ESN Pavia ha già partecipato in diverse occasioni ad iniziative organizzate da Plastic Free Onlus, ed è sempre un onore, oltre che un piacere essere parte integrante del cambiamento e dare il proprio contributo contro il riscaldamento globale – ha dichiarato Gianluca Cucurachi, Presidente di ST.E.P. ESN Pavia – questo tema è molto importante e noi ci impegniamo creare consapevolezza all’interno della comunità degli studenti internazionali. Grazie a Plastic Free Onlus abbiamo la possibilità di portare avanti questi valori partecipando alle loro giornate di raccolta ed eventi informativi, l’obbiettivo è di continuare questa fantastica collaborazione e portarla, anno dopo anno, ad un livello superiore.”

“Siamo onorati della partecipazione ufficiale dell’Università di Pavia – ha dichiarato Davide Barbieri, referente per la provincia di Pavia di Plastic Free Odv Onlus – alla nostra data nazionale Plastic Free di domenica 21 aprile. Questi eventi si svolgeranno su tutto il territorio nazionale, per cui studenti e docenti dell’Ateneo potranno scegliere sul nostro website l’evento che preferiscono. Considerando poi le numerose soluzioni green adottate dall’Ateneo pavese, anche in tema di mobilità sostenibile, che permettono un risparmio di C02 per i minori spostamenti con mezzi pubblici e privati, ci auguriamo che questa collaborazione possa essere un lungo e piacevole cammino insieme per tanti altri eventi, in cui promuovere verso le nuove generazioni una maggiore sensibilità sull’uso distorto della plastica usa e getta e, ancora più grave, della plastica che non si vede, quella che diventa microplastica nei fiumi e nel mare per finire nel ciclo alimentare con gravi danni a tutti noi. Siamo convinti che sarà un cammino di grandi soddisfazioni.”

Nella sezione Eventi di Plastic Free, studenti, docenti, dipendenti ed i propri familiari potranno scegliere l’appuntamento più vicino, compilare il modulo come volontario e presentarsi nel luogo e orario stabilito, muniti di guanti o pinza telescopica. La partecipazione è gratuita.

