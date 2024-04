Quadri Bistrot, l’incontro tra Sergio Villa e Carlo Rampazzi

Lo scorso sabato sera è divampato un incendio che ha colpito il sito di produzione di Sergio Villa a Lentate sul Seveso, uno spazio di 700mq. Grazie alla pronta risposta dei vigili del fuoco e alla collaborazione di tutto il personale, l’azienda ha subito attivato un piano di emergenza per minimizzare i danni e garantire la continuità produttiva.

Non si sono verificati danni alle persone e sono in corso le indagini per accertare le cause dell’incendio.

Sergio Villa conferma il proprio impegno a riprendere da subito l’attività a pieno regime. Nonostante l’accaduto, la produzione e l’attività dell’azienda continuano regolarmente, garantendo la qualità e l’originalità che li contraddistingue da anni.

L’azienda rassicura che i prodotti saranno regolarmente disponibili e che continuerà ad offrire un servizio e una produzione impeccabili, utilizzando l’adiacente sito produttivo e spazio espositivo di 600mq.

Resta quindi confermato l’evento in occasione del Fuori Salone a Milano, presso Quadri Bistrot, che ospiterà l’incontro tra i due talenti del design Sergio Villa e l’architetto Carlo Rampazzi, un evento esclusivo che si terrà il prossimo 17 aprile dalle 18 alle 21 in via Solferino 48.

Un incontro tra i due maestri del settore: Sergio Villa, noto per la sua maestria nel creare mobili eleganti e raffinati, che uniscono tradizione e innovazione in un mix unico e irresistibile. Le sue creazioni sono caratterizzate da linee pulite e materiali di alta qualità, che conferiscono ad ogni pezzo un’eleganza senza tempo.

Carlo Rampazzi, invece, è un architetto di fama internazionale, che ha lasciato il segno in numerosi progetti di prestigio in tutto il mondo. La sua visione creativa ed eclettica si riflette nei suoi progetti, caratterizzati da uno stile distintivo e innovativo che mescola colori audaci, forme originali e dettagli ricercati.

L’incontro tra Sergio Villa e Carlo Rampazzi è fonte d’ispirazione per tutti gli appassionati di design e di arredamento e offre spunti e suggestioni per creare ambienti unici e accoglienti.

La collaborazione tra Sergio Villa e Carlo Rampazzi ha dato vita a una linea di arredamenti senza tempo, che unisce tradizione e contemporaneità in modo armonioso e innovativo. Grazie alla costante ricerca e alla continua evoluzione delle tecniche, i prodotti Sergio Villa sono veri e propri pezzi d’arte, capaci di emozionare e sorprendere chi li guarda e li vive.

Sergio Villa rappresenta l’eccellenza nel settore dell’arredamento di alta gamma, unendo arte, design e artigianato in modo superbo e straordinario. Con un occhio attento al dettaglio e una costante ricerca della perfezione, l’azienda offre prodotti unici e indimenticabili, che trasformano gli spazi in cui vengono collocati in luoghi di bellezza e comfort.

Durante questa serata speciale il colore sarà il protagonista assoluto, con combinazioni e abbinamenti unici che daranno vita a forme e idee mozzafiato.

Non solo design, ma anche gusto: il talentuoso chef Riccardo Quadri preparerà deliziosi appetizer e drink che delizieranno il palato dei partecipanti mentre si immergeranno nell’atmosfera raffinata e creativa di Sergio Villa e Carlo Rampazzi.

https://sergiovillamobilitaly.com

