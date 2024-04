Manca sempre meno al ritorno di Antani. Comicità e satira come se fosse” il primo ed unico festival sull’umorismo in Italia, con la direzione artistica di Luca Bottura, a cura di Fondazione Livorno, che si terrà quest’anno dal 24 al 26 maggiopresso il Teatro Goldoni, via Enrico Mayer 57– biglietti e prenotazioni su festivalantani.it).

Anche per la seconda edizione si lavora ad un cast straordinario di cui si annunciano i primi due nomi: Paolo Jannacci, cantante e figlio d’arte, accompagnato dalla sua storica band composta da Roberto Gualdi alla batteria, Daniele Moretto alla tromba e Marco Ricci al basso elettrico, porterà in scena le canzoni del papà Enzo Jannacci più care al pubblico, insieme al nuovo repertorio del suo ultimo album dal titolo “Canterò”, vincitore della prestigiosa Targa Tenco 2020 come migliore Opera Prima. La seconda protagonista annunciata è l’attrice Brenda Lodigiani, anche comica e influencer che arriva al festival per il suo primo libro “Accendi il mio fuoco” per Speling&Kupfer: introdotta dal giornalista Paolo Maggioni sarà uno dei nomi che animeranno il corner di Antani OFF.

Una tre giorni nel cuore della Toscana che unirà il meglio della satira e della comicità nazionale con incontri, spettacoli, presentazioni di libri e l’assegnazione dei premi nelle varie categorie del festival nel Gran Galà di chiusura dove vige un’unica regola: “Antani non si sa chi vince, e neanche chi ritira i premi”.

Novità dell’edizione 2024 la call to action, prorogata fino all’8 aprile, rivolta al pubblico del festival che potrà votare sul sito www.festivalantani.it le candidature preferite da portare sul palco della serata finale.

