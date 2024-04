A 20 anni dalla pubblicazione del celebre album “Musicology”, per la prima volta sulle piattaforme streaming il brano “United States of Division”, b-side del singolo “Cinnamon Girl”.

“United States Of Division” (https://prince.lnk.to/UnitedStatesOfDivisionPR) è una canzone di protesta che vede Prince affrontare con coraggio i problemi sociali e politici che hanno tormentato e continuano a tormentare gli Stati Uniti ancora oggi.

Su percussioni in controtempo e su una linea di basso nascosta, arricchita da sintetizzatori e dall’intervento di strumenti a fiato, Prince lamenta lo stato di una nazione fratturata: “How far from heaven must we go? / Before the winds of change will blow and show / This world how it’s supposed to be / Land of peace and harmony” Pubblicata nel bel mezzo della guerra degli Stati Uniti in Iraq, “United States Of Division” è un potente promemoria della passione di Prince per i temi sociali, spesso sottovalutata.

La pubblicazione del nuovo brano celebra anche il 20° anniversario dello storico tour di Prince Musicology Live 2004ever, un’eccezionale serie di spettacoli che ha visto la star distribuire copie del suo ultimo album “Musicology” a migliaia di spettatori lungo il percorso del tour.

Parlando di questo periodo della carriera di Prince, McMillan ha dichiarato: «alcuni lo hanno definito il suo ritorno, Prince lo ha chiamato “Musicology”. La genialità di questo album classico si è unita al successo commerciale ottenuto durante il suo tour con la vendita dei biglietti, che ha portato Prince a raggiungere la posizione più alta in classifica dagli anni Ottanta. Prince era semplicemente fantastico e il mondo della musica gli è debitore per la sua creatività e innovazione».

Altri articoli di Musica su Dietro La Notizia