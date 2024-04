Da giovedì 11 a domenica 14 aprile appuntamento su Sky in streaming su NOW con l’88^ edizione del “Masters Tournament”, il torneo di golf più atteso dell’anno, conosciuto anche con il nome di Augusta Masters.

Primo Major della stagione, metterà a confronto i migliori giocatori del mondo per la conquista dell’ambita Giacca Verde, riservata al vincitore del torneo.

L’evento americano è in programma sul percorso dell’Augusta National Golf Club di Augusta, nello stato americano della Georgia

Tutte le quattro giornate di gara in diretta su Sky Sport Golf e NOW, con il commento affidato a Silvio Grappasonni, Roberto Zappa, Massimo Scarpa, Alessandro Lupi e Michele Gallerani e uno Studio Golf condotto da Francesca Piantanida, in compagnia dei talent golf di Sky.

Field di altissimo livello, e non potrebbe essere altrimenti per un evento come il Masters, che vedrà sul green tanti campioni come l‘americano Scottie Scheffler, attuale numero uno del ranking mondiale, lo spagnolo Jon Rahm, vincitore del torneo lo scorso anno, e il nordirlandese Rory McIlroy, che proverà a centrare il Grande Slam.

