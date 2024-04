Mostra “Solmi – Ship of Fools”, di Federico Solmi

“Solmi – Ship of Fools”: Mostra di Federico Solmi

È il senso di magia, in atmosfere sospese avvolte nelle mura del seicentesco Palazzo Donà dalle Rose di Venezia a permeare la mostra che – dopo vent’anni – dal 18 Aprile al 28 luglio 2024 al Palazzo Donà dalle Rose di Venezia riporta Federico Solmi in Italia con una sua personale: SOLMI – Ship of Fools, curata da Dorothy Kosinski e co-curata da Renato Miracco, realizzata in partnership con Var Digital Art by Var Group, con il sostegno della Phillips Collection (Washington DC) e della Thoma Foundation (Chicago – Santa Fe).

Una mostra che, come spiegato dalla curatrice Dorothy Kosinski, è essa stessa opera d’arte totale, non semplice assemblaggio di video, dipinti, sculture in ceramica, opere VR e ologrammi, ma orchestrazione di opere d’arte multi-materiche, in dialogo con gli ambienti storici del palazzo, per dare vita a un evento immersivo, intimo ed emotivo che conduce per mano lo spettatore nel mondo distopico, grottesco e visionario di Federico Solmi.

Con i suoi oltre 400 anni di storia, il pavimento a scacchi bianco e rosso, la lunga prospettiva, la navata centrale alta oltre sette metri, le travi in legno a vista e un suggestivo affaccio sull’acqua – simbolo di vita della città di Venezia – Palazzo di Donà dalle Rose diventa così scenografia di un inedito “spazio Solmi” mistico, incantato, esoterico, che porta a una scoperta continua di opere e visioni dell’artista.

Tra luci soffuse e un forte impatto cinematografico, la mostra SOLMI – Ship of Fools ridisegna lo spazio storico del palazzo e lo modella per accompagnare il pubblico nella rivelazione graduale delle più grandi opere di Federico Solmi, creando un senso di magia, in un allestimento costruito come una scenografia: una vera e propria opera a sé stante, fatta di luci, tecnologie, materie, linguaggi, visioni e personaggi.

“Con SOLMI – Ship of Fools, per la prima volta, voglio dare allo spettatore le chiavi del mio mondo” sottolinea l’artista. “È così che la mostra diventa un viaggio nel mio universo per far scoprire gradualmente il mio rapporto con il mondo digitale del VR ed il disegno, con la pittura e il mondo del gaming, la mia passione per il cinema e per la vita, l’animazione e poi la sperimentazione e i linguaggi, fino ad arrivare alla mia nuova opera monumentale: Ship of Fools”.

https://www.federicosolmi.com

