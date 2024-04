Oggi venerdì 12 aprile, esce l’album “PASTICHE” di DE GREGORI ZALONE,

l’atteso progetto composto da quindici brani in cui la voce di Francesco De Gregori è accompagnata al pianoforte da Checco Zalone che, per la prima volta, sveste i panni di attore per indossare quelli di musicista puro.

Un disco sorprendente registrato in presa diretta in varie sessioni, fra il 2023 e il 2024, e contraddistinto da un suono soft e da un’atmosfera delicatamente vintage. La copertina è un dichiarato omaggio a un vecchio disco di Renato Carosone, “CAROSELLO CAROSONE N.2”.

L’album sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali e nei formati CD, doppio LP nero e doppio LP nero numerato e autografato, quest’ultimo in esclusiva sullo Store Sony Music: https://Columbia.lnk.to/Pastiche.

La tracklist di “Pastiche” è ricca di colpi di scena.

Partendo dall’inedito “Giusto o sbagliato”, attualmente in rotazione radiofonica, si snoda attraverso una generosa incursione nella migliore musica italiana, dove le canzoni di De Gregori si alternano con quelle di autori come Paolo Conte, Pino Daniele, Antonello Venditti e dello stesso Zalone.

Checco Zalone si rivela qui musicista eccellente ed eclettico, in grado di muoversi con leggerezza e senza manierismi fra blues, jazz e musica classica, restituendo così al canto di De Gregori la dimensione più lirica ed intima.

I due sono accompagnati dalla band di De Gregori a cui si sono aggiunti per alcune session altri musicisti come Gabriele Evangelista (contrabbasso), Bernardo Guerra (batteria), Francesca La Colla (cori), Ezio De Rosa (trombone), Massimiliano Filosi (sax tenore e baritone) e Sergio Vitale (tromba).

La versione speciale del singolo “Giusto o sbagliato”, che vede al piano ancora una volta Checco Zalone, è stata realizzata con l’Orchestra Italiana del Cinema, l’arrangiamento e la direzione d’orchestra sono a firma del Maestro Roberto Molinelli.

Tracklist “Pastiche”:

Giusto o sbagliato (singolo in radio), Pezzi di vetro, Pittori della domenica, Rimmel, Putesse essere allero, Atlantide, Storia di Pinocchio, La prima Repubblica, Le cose della vita, Falso Movimento, Alejandro, Pittori della domenica (versione piano e voce), Giusto o sbagliato (versione con orchestra), Buonanotte Fiorellino, Ciao ciao.

Sul canale Vevo di Francesco De Gregori è disponibile da oggi venerdì 12 aprile, il videoclip di “Buonanotte fiorellino” e da lunedì 15 aprile, il videoclip di “Rimmel” entrambi realizzati da Daniele Barraco.

DE GREGORI e ZALONE non hanno in programma un tour in comune. Ci saranno solo due date imperdibili alle Terme di Caracalla di Roma il 5 e il 9 giugno con “DE GREGORI ZALONE – VOCE E PIANO (& BAND)”.

Le prevendite sono disponibili su TicketOne.

FRANCESCO DE GREGORI

www.facebook.com/fdegregori – www.youtube.com/user/degregori – www.instagram.com/degregoriofficial/

CHECCO ZALONE

www.facebook.com/CheccoZaloneOriginal/?locale=it_IT – www.youtube.com/channel/UCN98FqqZhxdrZCrGVc9Baow – www.instagram.com/checcozalone/

Altri articoli di Musica su Dietro La Notizia