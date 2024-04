Cinzia Tedesco in “Mister Puccini In Jazz”

Sabato 18 Maggio, ore 21, presso la Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, parte il tour internazionale di Cinzia Tedesco con ‘Mister Puccini In Jazz’, un progetto unico al mondo ed un successo discografico targato Sony.

Un ensemble orchestrale formato da musicisti di altissimo livello, affiancherà la Tedesco in un concerto che vedrà la vocalist proporre, in chiave moderna, alcune tra le più note Arie per Tenore e Soprano tratte dalle opere del maestro Giacomo Puccini, per un connubio emozionante tra Opera e Jazz. É la stessa artista a spiegarci l’origine di questo progetto: ‘Il mio Puccini in Jazz nasce dall’amore per queste melodie lasciate in eredità da una tradizione centenaria, che ho rivestito di sfumature e nuovi colori ritmici e melodici per avvicinarle ai giovani’.

Ad affascinare il pubblico con un groove grintoso e grande personalità musicale, Pino Jodice al pianoforte ed orchestrazioni degli archi, Luca Pirozzi al contrabbasso, Pietro Iodice alla batteria, affiancati dall’Orchestra Femminile del Mediterraneo fondata e diretta dal maestro Antonella De Angelis. Tra tango, mood latino, swing ed atmosfere che richiamano le tradizionali jazz ballad, Cinzia Tedesco travolge il pubblico con la sua vocalità eclettica e con una presenza scenica che la rende unica nel panorama del jazz italiano, e trova negli archi dell’OFM, diretti con piglio ed eleganza dalla De Angelis, un suono classico che abbraccia, riscalda i cuori ed emoziona.

