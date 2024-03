Registi a Cin&Città e proiezioni in lingua originale

Dopo Emma Dante e Fabio Mollo, Cin&Città accoglie altri registi nella sala dell’Auditorium di via Meda 20, dove prosegue la rassegna di film organizzata da Barzandhippo.

Giovedì 4 aprile alle ore 17.00 e lunedì 8 aprile alle ore 21.00 arriverà “Benvenuti in galera” di Michele Rho, che documenta le attività di recupero del carcere di Bollate. Il regista sarà presente in sala la sera di lunedì 8.

Giovedì 18 aprile alle ore 17.00 e lunedì 22 aprile alle ore 21.00, sempre alle 21.00, due proiezioni per “Food for profit”, il documentario d’inchiesta di Giulia Innocenzi e Pablo D’Ambrosi sugli allevamenti intensivi in Europa. La regista dialogherà con il pubblico dopo la proiezione di lunedì 22. Viste le richieste che stanno pervenendo, è opportuno prenotare la propria partecipazione scrivendo a rho@barzandhippo.com.

“Le prime due occasioni di confronto con i registi sono state molto partecipate e interessanti, il pubblico di Cin&Città si dimostra sempre attento e preparato – commenta l’assessora alla Cultura Valentina Giro – Attendiamo ora queste due nuove proposte di Barzandhippo per affrontare temi importanti dal punto di vista sociale ed economico”.

La rassegna Cin&Città

E’ appena partita con lo strepitoso “Povere creature”, trionfatore agli Oscar 2024 anche grazie alla superlativa interpretazione di Emma Stone, premiata come migliore attrice protagonista.

Nel weekend di Pasqua, Barzandhippo non si ferma e promuove diverse proiezioni.

“Povere creature” ritorna venerdì 29 marzo ore 21.00 in versione originale con sottotitoli in italiano. E ancora sabato 30 marzo ore 16.30 e 21.00; domenica 31 marzo ore 18.00; lunedì 1 aprile ore 18.40. L’opera di Yorgos Lanthimos, ispirata all’omonimo romanzo di Alasdair Gray, racconta la crescita umana e morale di Bella Baxter, sorta di novella Frankestein che lascia la casa del suo “creatore” Willem Dafoe per inseguire una vita fatta di viaggi, sesso e nuove conoscenze imprevedibili.

Per i più piccoli

E’ in programma “Puffin Rock – Il film” approdo sul grande schermo per una serie televisiva amata dai bambini con le pulcinelle di mare Oona, Baba, Vera e Rudi alle prese con nuovi abitanti della loro isola.

Sarà proposto giovedì 28 marzo ore 17.00; venerdì 29 marzo ore 17.00; sabato 30 marzo ore 15.00; domenica 31 marzo ore 16.30; lunedì 1 aprile ore 15.00.

Altro film da Oscar, il miglior film straniero, è “La zona di interesse”, che verrà proposto sabato 30 marzo alle 19.00; domenica 31 marzo alle 20.30; lunedì 1 aprile ore 16.40; lunedì 1 aprile ore 21.00 in lingua originale con sottotitoli in italiano; martedì 2 aprile ore 17.00 e 21.00; mercoledì 3 aprile ore 21.00; giovedì 4 aprile ore 21.00. Il regista Jonathan Glazer conduce ad Auschwitz, o meglio nella villa al suo fianco in cui vive la famiglia del comandante Rudolf Hoss: qui si assiste allo svolgersi quotidiano di una vita in apparenza come le altre, incurante del male che si consuma appena oltre il recinto del proprio giardino.

Questi, nelle settimane a seguire, i titoli della rassegna

– PAST LIVES di Celine Song

– LA SALA PROFESSORI di Ilker çatak

– ESTRANEI di Andrew Haigh

– MAY DECEMBER di Todd Haynes

– E LA FESTA CONTINUA! di Robert Guédiguain

– IL MIO AMICO ROBOT di Pablo Berger

– TATAMI di Guy Nattiv e Zar Amir Ebrahimi

– CONFIDENZA di Daniele Lucchetti

Ingressi



Intero € 6,00, abbonamenti alla rassegna 25.00.

ridotto (under26 – over65) € 4.00

ridotto abbonati (per Cin&Città ragazzi e extra) € 5.00

biglietto famiglia (per Cin&Città ragazzi e extra) due adulti + due ragazzi € 18.00.

I biglietti si acquistano direttamente in cassa in contanti o con satispay negli orari di proiezione. Non si effettuano prenotazioni.

