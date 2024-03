“COSA TI ASPETTI DA ME STREET TOUR”, una serie di live per le strade delle più importanti città italiane,

nel corso delle quali FEDERICO BARONI eseguirà dal vivo “COSA TI ASPETTI DA ME”, il nuovo singolo disponibile in digitale (https://wmi.lnk.to/cosatiaspettidame) unitamente a brani del suo repertorio.

Il tour parte oggi da Paolino 848, location suggestiva di via Fratelli Paolino a Trentinara (Salerno), alle ore 20.30, e sarà ricco di ospiti e di sorprese.

Il tour è stato anticipato da una data zero, il 2 marzo, in Piazza Duomo a Milano e ha riscontrato un grande coinvolgimento da parte del pubblico. Ad accompagnare Federico Baroni diversi amici e musicisti, tra cui Pierdavide Carone e Stuntpilots.

Queste le date del “COSA TI ASPETTI DA ME STREET TOUR”:

15 marzo al Paolino 848 a TRENTINARA (SA)

16 marzo in via Scarlatti a NAPOLI

17 marzo in via Del Corso a ROMA

22 marzo al Lumiere a PISA

23 marzo al Uoll Loft a FIRENZE

30 marzo alle Due Torri a BOLOGNA

“COSA TI ASPETTI DA ME STREET TOUR” è un ritorno alle origini del cantautore che ha iniziato, 10 anni fa, il suo percorso da busker.

La scelta di esibirsi in uno street tour risponde ad un’esigenza del cantautore, dopo un periodo di crisi e disorientamento generato dallo spasmodico tentativo di soddisfare le aspettative altrui nel contesto professionale e personale, di liberarsi da qualsiasi “maschera” ed esprimersi in maniera autentica, come racconta nel brano “COSA TI ASPETTI DA ME”.

«Sono felice ed entusiasta di portare, nuovamente, la mia musica per le strade – afferma Federico Baroni – L’atmosfera di condivisione, priva di condizionamenti, che si crea, non ha eguali e mi riporta a casa in una connessione speciale di sguardi. E queste date… Sono solo l’inizio».