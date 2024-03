Consapevolezza autismo: tre iniziative del progetto Aut Out

Il 2 aprile ricorre la Giornata Mondiale della consapevolezza sull’autismo, istituita nel 2007 dall’Assemblea Generale dell’ONU per richiamare l’attenzione sui diritti delle persone nello spettro autistico. Il Comune di Rho rilancia le iniziative ideate in occasione di questa giornata da Aut Out, il progetto sviluppato da SERCOP in coprogettazione con Cooperho – Consorzio di cooperative sociali, Cooperativa Cura e Riabilitazione, Cooperativa Metafora e Polisportiva Oratorio San Carlo e finanziato da Regione Lombardia grazie a un bando per l’avvio di progetti biennali nell’ambito del “Fondo per l’Inclusione delle persone con disabilità”.

Tre le proposte in campo

– mercoledì 3 aprile, dalle 14 alle 15.30, è previsto un evento formativo al Rho Center organizzato da Cooperativa Metafora. L’incontro sarà rivolto ai dipendenti degli esercizi commerciali e ai clienti interessati. Saranno presenti gli operatori di Metafora per una formazione sul disturbo dello spettro autistico.

Il Rho Center sperimenterà una fascia oraria a “bassa stimolazione”: tutti i mercoledì dalle 14.00 alle 15.00 le luci del centro commerciale e il volume della musica saranno abbassati per diminuire gli stimoli e rendere più semplice e piacevole la presenza nel centro commerciale a tutte le persone con difficoltà di processamento sensoriale (tra cui chi ha diagnosi di disturbo dello spettro autistico);

– sabato 6 aprile, nel pomeriggio, sarà presente un banchetto informativo di Cooperativa Metafora nella galleria del Rho Center per sensibilizzare ai temi del disturbo dello spettro autistico e dell’inclusione;

– 8 aprile ore 21, il Teatro Civico de Silva di piazza Jannacci accoglierà lo spettacolo teatrale IL RAGAZZO INTER-GALATTICO. Il progetto è promosso dalla Polisportiva Oratorio San Carlo, con contributo della Fondazione Comunitaria Nord Milano e patrocino del Comune di Rho. L’ingresso è libero su prenotazione: https://www.teatrocivicorho. com/scheda-08-04-24.

Sinossi

Il ragazzo Inter-galattico è una narrazione teatrale che trae ispirazione dalla vera storia di Giorgio, ragazzo con autismo innamorato dell’Inter e del basket. Giò “viene da Marte” perché è unico e perché deve affrontare quotidianamente una serie di partite difficili e altamente sfidanti, con le difficoltà di chi non è uguale a tutte le altre persone. Questa non è solo la storia di Giò, è la storia di tanti bambini e ragazzi con disturbo dello spettro autistico e di come lo sport e l’amicizia possono essere il collante in grado di unire cuori e menti, sfidando ostacoli e barriere e celebrando la diversità o, meglio, l’unicità di ognuno.

“Volentieri presentiamo le attività proposte in occasione della giornata del 2 aprile – commenta l’assessore ai Servizi Sociali Paolo Bianchi – I progetti sono segno di una attenzione che vorremmo fosse sempre più diffusa. Ringrazio gli operatori di Aut Out e quanti si sono dimostrati attenti alle esigenze di chi fa più fatica in luoghi dove i rumori abbondano e possono essere origine di disagio.

Lo spettacolo teatrale, infine, racconta in un modo innovativo le sfide che le persone con disturbo dello spettro autistico devono affrontare. Invito i rhodensi a partecipare, sarà una occasione interessante per conoscere e comprendere, in linea con gli obiettivi della Giornata mondiale. Sono sicuro che la nostra comunità saprà rispondere con grande sensibilità”.

Il progetto Aut Out

Coinvolge i Comuni dell’Ambito Rhodense, intende rafforzare la rete dei servizi e contribuire a diffondere una cultura dell’inclusione, valorizzando interventi e risorse della comunità locale. Info su www.sercop.it/aut-out

Per informazioni sui vari eventi si può contattare l’Ufficio Comunicazione SERCOP: Ambra Chirico – e-mail: ambra.chirico@sercop.it / Tel: 347 8192552

Sara Pampaloni – e-mail: ufficio.comunicazione@sercop.it

