#ScattaSostenibile “Riduci, Riusa, Ricicla. Fotografa il tuo impegno”

Questo è il tema dell’edizione 2024 del contest Instagram di CEM Ambiente aperto a tutti coloro che vivono nei Comuni soci e che ogni giorno si impegnano per la cura dell’Ambiente e desiderano aiutarci a diffondere le buone pratiche della sostenibilità con una semplice foto.

Nessun limite alle buone pratiche da fotografare, purchè legate alle 3R della raccolta differenziata (Riduzione, Riuso e Riciclo, appunto) e postate sul proprio canale Istagram dall’1 al 31 marzo 2024 seguendo le semplici regole del concorso.

Partecipare è davvero semplice:

basta vivere in uno dei 74 Comuni soci dove CEM gestisce la raccolta differenziata e trovare il tempo per scattare una foto dedicata al proprio contributo personale alla cura dell’Ambiente.

Le 3R della Raccolta differenziata:

Riduzione: le azioni di consumo consapevole per produrre meno rifiuti (ad esempio: scelta di prodotti sfusi o con poche confezioni; l’utilizzo della borraccia e/o della borsa della spesa in stoffa; le ricette con gli avanzi o il recupero degli scarti come il gambo dei broccoli);

Riuso: il riuso creativo di oggetti e le sistuazioni in cui si usano oggetti vecchi in altro modo, evitando di trasformarli in rifiuti (ad esempio: trasformare il flacone dello shampoo in porta oggetti; usare un bancale di legno per costruire una sdraio);

Riciclo: cosa significa fare la raccolta differenziata e quali sono i processi di trasformazione dei rifiuti in nuovi prodotti (ad esempio: come si fa a fare bene la raccolta differenziata; la scelta di maglioni/pile riciclati o dei fogli in carta riciclata).

Sono ammesse foto realizzate con ogni tecnica e colore.

Basta una foto. E poi?

Poi bisogna pubblicarla sul proprio profilo Instagram, scrivere un testo o un titolo che spieghi la foto, taggare CEM Ambiente (@cem_ambiente), inserire l’hashtag #scattasostenibile (“Termini e Condizioni” a disposizione sul sito di CEM sezione news (link: https://www.cemambiente.it/seconda-edizione-scattasostenibile-il-concorso-instagram-a-premi-in-palio-tre-biciclette/).

Tutte le fotografie con l’hashtag dell’iniziativa #Scattasostenibile e il tag @cem_ambiente saranno poi valutate dalla Giuria tecnica (utilizzando criteri della creatività e qualità dell’immagine nonché alla conformità rispetto al tema del concorso).

Entro lunedì 8 aprile 2024, verranno individuate le sei fotografie migliori che verranno postate sulla pagina Instagram di CEM Ambiente. Queste saranno sottoposte al voto popolare tramite il semplice “mi piace” alla foto.

Le tre fotografie che avranno ricevuto il maggior numero di like sulla pagina Instagram di CEM Ambiente tra martedì 9 e martedì 16 aprile 2024 saranno le fotografie vincitrici (premiazione il 26 maggio durante la Domenica in Cascina).

Cosa si vince?

Una bicicletta a pedalata assistita per la foto vincitrice, una bicicletta muscolare (la classica bicicletta) per la seconda classificata e una bici per bambino/a per il terzo posto.

Tre premi ecologici, per continuare a fare sostenibilità anche dopo il contest.

#ScattaSostenibile è una delle attività che si inserisce nel progetto culturale di CEM Ambiente. Per info: https://www.eventicem.it.

